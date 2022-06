Flughäfen: Einsatz von Aushilfen aus dem Ausland wird leichter

Schlangen vor dem Check-in, Verspätungen und gestrichene Flüge: Mitten im Sommer ist Fliegen eine harte Geduldsprobe geworden. Der Staat will der Branche jetzt schnell ermöglichen, Personalverstärkung zu holen.

Einsatz von Aushilfen aus dem Ausland soll kurzfristig möglich werden

Als Abhilfe für die akuten Personalengpässe an deutschen Flughäfen möchte die Bundesregierung es nun leichter machen, kurzfristig Beschäftigte aus dem Ausland einzusetzen. "Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, einsetzen können", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte, nach Angaben der Branche gehe es um einige tausend Arbeitskräfte, die an Flughäfen in der Türkei derzeit nicht gebraucht würden. Einstellen müssten die Aushilfen die Firmen aber selbst.

Europaweite Personalengpässe an Flughäfen

Fehlende Mitarbeiter etwa bei der Gepäckabfertigung oder auch bei Sicherheitskontrollen haben an Flughäfen zum Start der Hauptreisezeit zu teils chaotischen Zuständen geführt. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, dies sei "ein Problem, das wir europaweit haben". Fachkräfte in privaten Unternehmen seien während der Corona-Pandemie auch wegen mangelnder Perspektiven abgewandert. Die Aushilfskräfte sollten nach Tarif bezahlt und angemessen untergebracht werden. Arbeitsminister Heil betonte, durch besondere Bedingungen Sozialdumping auszuschließen zu wollen.

Flughafen Nürnberg an ausländischen Aushilfen interessiert

Der Albrecht Dürer Airport in Nürnberg hat bereits vergangenen Dezember mit einer großen Einstellungs-Kampagne begonnen, Mitarbeiter zu gewinnen. "Dadurch haben wir bereits über 100 Kräfte einstellen können. Weitere 50 Kräfte werden in den nächsten Wochen erwartet", sagte Flughafensprecher Christian Albrecht. "Zudem begrüßen wir die Maßnahmen zur Personalrekrutierung, zum Beispiel Fachkräfte für die Bodenabfertigung aus der Türkei auf Initiative des Bundes. Wir werden ebenfalls Bedarf anmelden und planen einem Einsatz der Fachkräfte ab August für drei Monate", fügte Albrecht hinzu.