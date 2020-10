Flugbegleiter: Traumjob in Kurzarbeit

Vor Corona ist Hegel viermal im Monat als Flugbegleiter unterwegs gewesen, das konnten ganz unterschiedliche Touren sein: Hegel ist viel mit der Boeing 747 geflogen. Im Moment kommt er auf gerade noch eine Tour pro Monat – und kann sich glücklich schätzen: sein Konzern hat für Festangestellte eine Beschäftigungsgarantie bis 2024 abgegeben, im Tausch für Gehaltsverzicht. Die Garantie gilt allerdings nur, solange der Konzern liquide ist.

"Ich habe selber Freunde, die fliegen bei US Carriern, die wurden jetzt zwangsbeurlaubt. Das beängstigt natürlich erst mal. Man fragt sich natürlich: Erwischt’s uns demnächst genauso? Also, das macht natürlich was mit einem." Manuel Hegel, Flugbegleiter

Europa fast komplett Risikogebiet

Pläne fürs kommende Jahr, wie einen Autokauf oder den Kauf einer Wohnung, hat Hegel erstmal verschoben. Zu unsicher ist ihm die Lage. Dass gerade fast ganz Europa vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen wird, macht die Lage für die Luftfahrtbranche nicht einfacher. Teilweise sind nur einzelne Regionen betroffen, aber Staaten komplett ohne Risikogebiet sind etwa Norwegen oder Lettland – nicht die klassischen Reiseziele.

Und das trifft auch den Flughafen München. Der hatte im Sommer gehofft, dass das Fluggeschäft langsam wieder anziehen würde. Stattdessen geht es seit Ende August wieder zurück. Aktuell, so Flughafensprecher Ingo Anspach, stehe man bei 14 Prozent der Fluggastzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Kein Wunder, dass der Flughafen fast leer wirkt.

Hoffnung Schnelltests

Manuel Hegel und die ganze Luftfahrtbranche hoffen auf Hygienemaßnahmen. Am Flughafen München selbst weisen Durchsagen immer wieder auf Handhygiene hin. Im gesamten Flughafen und in den Flugzeugen selbst gilt Maskenpflicht, bestimmte Flächen werden immer wieder desinfiziert. Manuel Hegel erhofft sich viel von einem Schnelltest, der vor dem Boarding Corona-positive Flugpassagiere ermitteln soll. Das System ist noch in Arbeit.