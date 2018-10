Flüchtlingskosten: Bund entlastet Länder mit Milliarden

Seit 2016, seit die Zahl der Geflüchteten in Deutschland vorübergehend rapide zugenommen hatte, greift der Bund den Ländern und den Gemeinden finanziell unter die Arme: Pro Geflüchtetem zahlt der Bund eine Pauschale an die Länder, die Endabrechnung, "Spitzabrechnung" genannt, erfolgt am Ende eines Jahres. Hinzu kommt die Pauschale für das kommende Jahr sowie ein finanzieller Beitrag an den Kosten für Unterkunft und Heizung.

Bestehende Regelung war befristet – und wird verlängert

Diese Unterstützung soll auch 2019 fortgeführt werden. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Verlängerung einer entsprechenden Regelung um ein weiteres Jahr vorsieht. Ohne diesen Beschluss wäre die Unterstützung Ende des Jahres ausgelaufen.

Rund 6,85 Milliarden Euro soll der Bund demnach 2019 für fluchtbedingte Integrationskosten zur Verfügung stellen. Der Betrag setzt sich zusammen aus der sogenannten Integrationspauschale (2,44 Milliarden Euro), einer Nachzahlung aufgrund der Spitzabrechnung bis Ende 2018 (1,61 Milliarden Euro) sowie einer Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (1,8 Milliarden Euro). Auch die seit 2017 gewährten 500 Millionen Euro pro Jahr für den sozialen Wohnungsbau soll den Ländern im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Unerwarteter Geldsegen durch frühere Fonds-Tilgung

Unabhängig von den Integrationskosten sieht der Gesetzentwurf eine weitere finanzielle Entlastung der Länder vor: Weil der in Verbindung mit der Wiedervereinigung aufgelegte Fonds Deutsche Einheit früher als geplant getilgt werden konnte wird die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern neu justiert. Von kommendem Jahr an entfällt damit der Anteil der Länder - in der Folge haben die dauerhaft rund 2,2 Milliarden Euro mehr in den Kassen.