Flüchtlingskinder aus Griechenland angekommen

47 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus griechischen Flüchtlingslagern sind per Flugzeug aus Athen in Hannover eingetroffen. Damit unterstützt das Bundesinnenministerium Griechenland im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion für minderjährige Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Die 42 Kinder und fünf Jugendlichen - davon vier in Begleitung jüngerer Geschwisterkinder - werden zunächst für eine zweiwöchige Quarantäne im Landkreis Osnabrück untergebracht, bevor sie auf die Bundesländer verteilt werden.

Seehofer: Deutschland steht zu seiner Zusage

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, die Aufnahme sei das Ergebnis monatelanger intensiver Gespräche mit den europäischen Partnern. "Deutschland steht zu seiner Zusage. Wir setzen damit ein konkretes Zeichen europäischer Solidarität." Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte: "Dies ist ein Anfang." Die Situation in den Lagern auf den griechischen Inseln sei unerträglich. Die Koalition der Willigen zeige, dass es europäische Solidarität mit Griechenland und in Not geratenen Flüchtlingen gebe.

Kinder sollen nach Quarantäne auf Bundesländer verteilt werden

Die unbegleiteten Minderjährigen sind im Durchschnitt 13 Jahre alt. Sie stammen mehrheitlich aus Afghanistan und Syrien, hieß es aus Kreisen des Migrationsministeriums in Athen. Die Kinder und Jugendlichen sind die zweite Gruppe von Minderjährigen, die aus den Lagern auf den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos geholt wurden. Am Mittwoch waren zwölf Jugendliche von Luxemburg aufgenommen worden.

Der Plan sieht vor, dass rund 1.600 Jugendliche in andere EU-Staaten gebracht werden. Gut 90 Prozent der Minderjährigen sind Jungen. In den Lagern der Inseln im Osten der Ägäis harren gut 39.000 Menschen aus. Etwa 36 Prozent sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) Minderjährige.

EU-Migrationskommissarin: Solidarität auch in schwierigen Zeiten

EU-Migrationskommissarin Ylva Johansson begrüßte die Aufnahme der Kinder. Dies zeige, "dass die europäische Solidarität auch in diesen schwierigen Zeiten des Coronavirus funktioniert", sagte Johansson den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Besorgt äußerte sich die Kommissarin aus Schweden über die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus in den Lagern. "Wir müssen helfen, das Eindringen des Virus in die Lager zu verhindern und gefährdete Gruppen aus dem Lager zu verlegen", sagte sie. Mehr als 1.000 ältere und kranke Menschen seien in Wohnungen und Hotels umgesiedelt worden.

Flüchtlinge befürchten Corona-Ausbruch

Am Freitag hatten sich Flüchtlinge, die im Lager Moria auf Lesbos leben, an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und an die Regierungen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gewandt. In dem Appell heißt es: "Wir brauchen Europa, um zu überleben." Das Virus im Lager sei wie ein "Todesurteil für Alte, Kranke und andere schutzbedürftige Personen."