Flüchtlingsgipfel: Mehr Kooperation – kein neues Geld vom Bund

Nach dem Flüchtlingsgipfel der Bundesregierung sprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) von "offenen und konstruktiven Gesprächen". Sie dankte vor allem den Kommunen für die große Kraftanstrengung, insgesamt mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen und zu versorgen.

Der Forderung nach mehr Geld erteilte die Innenministerin aber eine Absage: Im vergangenen Jahr habe der Bund 3,5 Milliarden Euro an Länder und Kommunen überwiesen, so Faeser. Im laufenden Jahr seien 2,75 Milliarden Euro eingeplant. Bis Ostern soll es weitere Gespräche über mögliche zusätzliche Finanzhilfen des Bundes geben.

Stärkere Verteilung von Flüchtlingen in Europa gefordert

Zugleich fordert Faeser eine stärkere Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Polen etwa habe rund 1,5 Millionen Ukrainer aufgenommen, Spanien dagegen nur wenig mehr als 100.000. In Deutschland stammten derzeit acht von zehn Asylbewerbern aus der Ukraine. Zusammen mit dem Finanzministerium sowie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben versprach Faeser, die Kommunen bei der Suche nach Unterkünften zu unterstützen.

Große Hoffnungen setzt die Innenministerin in ein digitales "Dashboard", das künftig bis auf die Landkreis-Ebene für "Transparenz" sorgen soll. Außerdem soll Asylbewerbern ein rascherer Zugang zu Integrationskursen gewährt werden. Flüchtlinge ohne Perspektive auf ein Bleiberecht sollten dagegen rascher ausgewiesen werden.

Landkreise hatten auf finanzielle Unterstützung gehofft

Enttäuscht von den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels zeigte sich unter anderem der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager. "Wir brauchen in Deutschland jetzt dringend Entlastung für die, die kommunale Verantwortung tragen", so Sager. Wohnraum, Ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer stünden nicht mehr in ausreichender Zahl zur Verfügung. Dass der Bund nun angekündigt habe, Liegenschaften des Bundes auf eigene Kosten für die Unterbringung herzurichten, sei gut, aber nicht ausreichend. Faeser sagte, die Immobilien würden mietfrei überlassen, Sanierungskosten würden vom Bund erstattet.

Geteiltes Echo aus den Bundesländern

Nicht alle Probleme seien mit Geld zu lösen, sagte Hessens Innenminister, Peter Beuth (CDU). Er forderte, die Migration nach Europa stärker zu regulieren. Der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, dämpfte allerdings die Erwartungen an eine hohe Zahl von Rückführungen. Die Abkommen mit den jeweiligen Herkunftsländern bräuchten einen erheblichen zeitlichen Vorlauf.

Hamburgs Innensenator, Andy Grote (SPD), sagte, Ostern sei ein guter Zeitpunkt, um erneut über Geld zu sprechen. Bis dahin sei besser einzuschätzen, wie viele zusätzliche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu erwarten seien. Die Parteichefin der Linken, Janine Wissler, forderte unter anderem, "unbegründet leerstehende Gebäude in privatem Besitz" notfalls zeitweise zu beschlagnahmen, "um sie sinnvoll zu nutzen".

Freistaat zahlt "Löwenanteil" an Kosten

Nach der Kabinettssitzung in der vergangenen Woche hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder "deutlich mehr Geld vom Bund" gefordert. Nach eigenen Angaben habe der Freistaat im vergangenen Jahr knapp 1,5 Milliarden Euro für Flüchtlinge ausgegeben – unter anderem für Sozialleistungen, Mieten und Verpflegung. Nach Ansicht der Bundesinnenministeriums sind für die Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten rechtlich gesehen aber Länder und Kommunen zuständig. Sie bekämen zusammengerechnet schließlich auch mehr als 50 Prozent der Steuereinnahmen.

Bayern fordert mehr Engagement anderer EU-Länder

Bereits vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schärfere Kontrollen an den Außengrenzen der EU gefordert. Rund zwei Drittel der Asylbewerber seien im vergangenen Jahr in keinem europäischen System registriert gewesen, bevor sie in Deutschland angekommen seien. Dies sei "nicht akzeptabel."

Herrmann beklagte außerdem die seiner Ansicht nach ungerechte Verteilung von Geflüchteten in Europa. So habe allein Bayern mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als Frankreich. Auch bei Flüchtlingen aus anderen Ländern nehme Deutschland – gemessen an seiner Einwohnerzahl – überproportional viele Menschen auf. In dieser Situation dürfe Deutschland nicht signalisieren, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, so der bayerische Innenminister.

Flüchtlingsgipfel nach Hilferufen aus den Regionen

Bundesinnenministerin Faeser hatte den Flüchtlingsgipfel nach Hilferufen aus einigen Kommunen anberaumt. Mit den Vertretern der Länder und der kommunalen Spitzenverbände wollte sie über die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sprechen.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war 2022 mehr als eine Million Menschen aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland gekommen. Darüber hinaus beantragten hier im vergangenen Jahr 217.774 Menschen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und anderen Staaten erstmals Asyl – so viele wie seit 2016 nicht. Der Trend zu mehr irregulärer Migration setzte sich auch im Januar dieses Jahres fort.

Zu wenig Plätze in Sprach- und Integrationskursen

Im unterfränkischen Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) fordern Ehrenamtliche des Helferkreises mehr Deutschkurse und mehr Wohnraum für Geflüchtete. Das größte Problem sei die Sprache, sagten die Helfer im Interview mit BR24. Die Menschen warteten zu lange auf einen Sprachkurs und könnten deswegen nicht arbeiten. Dabei wollten sie arbeiten. So warte eine syrische Bewohnerin der Gemeinschaftsunterkunft seit sechs Monaten auf einen Platz in einem Deutschkurs. Sie möchte eine Ausbildung bei einem Frisör oder einer Bäckerei machen und ihren Kindern in der Schule helfen. In Mellrichstadt betreuen 30 Ehrenamtliche insgesamt rund 200 Geflüchtete aus der Ukraine, Syrien und afrikanischen Ländern. Sie helfen bei Behördengängen, Anträgen und Arztbesuchen.

Es fehlen Lehrkräfte

Der unterfränkische Helfer Klemens Damm kritisiert, dass die Sprachkurse zu "hoch angesiedelt" seien. Lehrkräfte für die Deutschkurse bräuchten Zertifikate vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dabei könnten die Kurse viel einfacher organisiert werden. Das BAMF in Nürnberg teilte auf BR24-Anfrage mit, dass sich die Zahl der Teilnehmenden für einen Integrationskurs in Bayern innerhalb eines Jahres verdreifacht habe: Von 17.000 Geflüchteten im Jahr 2021 auf rund 50.000 im vergangenen Jahr. Grund seien die vielen Geflüchteten aus der Ukraine.