Flüchtlingsgipfel: "Lage sehr ernst", "riesiger Kraftakt"

Knapp eine Million Menschen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, vor allem Frauen und Kinder. Und auch aus anderen Staaten sind die Asylbewerberzahlen zuletzt wieder angestiegen. Unklar ist zwar, wie viele Menschen aus der Ukraine die Bundesrepublik wieder verlassen haben. Aber: Schon vor dem Winter sind in vielen deutschen Regionen die bisher verfügbaren Aufnahmeeinrichtungen voll.

Viele Städte und Gemeinden wollen mehr Unterstützung durch die Länder und den Bund. "Die Lage ist aktuell sehr ernst", sagt der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung. Von einem riesigen Kraftakt für die Kommunen spricht auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Sie hat für diesen Dienstag Vertreter von Kommunen und Bundesländern zu einem Flüchtlingsgipfel nach Berlin eingeladen. Im ARD-Morgenmagazin brachte Faeser Kasernen und andere Bundesimmobilien ins Spiel, um Geflüchtete unterzubringen. Dort gebe es "noch ein bisschen Kapazitäten".

Migrationsforscher: Bessere Verteilung in Europa

Im Vorfeld des Gipfels fordert der Migrationsforscher Gerald Knaus, dass die ukrainischen Flüchtlinge besser in Europa "verteilt" werden müssen. Allerdings halte er nichts von einer Zwangsverteilung nach Quoten. Im Gespräch mit BR24 zeigte Knaus aber auf, wie unterschiedlich die Aufnahmebereitschaft der verschiedenen Staaten sei. Größere Länder wie Frankreich, Italien und Spanien nähmen proportional weniger Flüchtlinge auf als kleinere Länder wie Tschechien oder die baltischen Staaten.

Herrmann: Kommunen sind "am Anschlag"

In Deutschland wächst die Unzufriedenheit der Bundesländer. "Unsere Kommunen sind bei der Unterbringung am Anschlag", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Zugangszahlen nach Bayern sowohl von Asylsuchenden als auch von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine lägen in diesem Jahr mit weit mehr als 200.000 Personen bereits jetzt über dem Niveau von 2016.

Der Bund scheine aber "den Ernst der Situation noch nicht erkannt zu haben" und sende "ausschließlich Signale für mehr Zuwanderung", sagte Herrmann. Für ihn sei es "nicht nachvollziehbar", dass die Bundesregierung in Zeiten hoher Zugangszahlen zusätzliche freiwillige Aufnahmeprogramme für Geflüchtete starte oder mit Leistungsverbesserungen für Asylbewerber, bei der Reform des Bürgergeldes oder mit der Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts noch mehr Anreize setze, ins Land zu kommen. Zudem forderte Herrmann mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingslage, der Bund müsse "seiner Finanzierungsverantwortung gerecht" werden.

Flüchtlingsrat sieht weiter genügend Unterkünfte

Der Sprecher des bayerischen Flüchtlingsrates, Stephan Dünnwald, hegt vor dem Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Faeser nach eigenen Worten keine allzu hohen Erwartungen. Er sei aber der Meinung, dass es nach wie vor genügend Unterkünfte auch für weitere Flüchtlinge aus der Ukraine gebe, sagte Dünnwald im BR24 Thema des Tages.

Als Beispiele nannte er staatliche Immobilien, wo noch Platz etwa für Container sei. Darüber hinaus solle man weiter auf Unterkünfte bei Privatpersonen setzen und an die Kommunen appellieren, auf freiwilliger Basis Flüchtlinge aufzunehmen.

Dünnwald forderte generell mehr Gleichbehandlung von Flüchtlingen. Ein Geflüchteter müsse "unabhängig von seiner Herkunft bei uns Aufnahme finden". Dünnwald verwies auf die aktuelle Lage: Menschen aus der Ukraine dürften vom ersten Tag an arbeiten, bekämen Integrationskurse, dürften Haustiere in der Unterkunft halten, kämen zum Teil mit dem eigenen Auto. Flüchtlingen aus anderen Ländern würde dagegen als erstes das Geld abgenommen, um damit die Unterkünfte zu bezahlen. Sie unterlägen Arbeits- und Integrationsverboten. Das müsse sich ändern.

Migrationsbeauftragte warnt vor "hartem Kriegswinter"

Unterdessen forderte die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), Vorbereitungen auf mögliche neue Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Zurzeit seien die Zahlen der neu ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine mit rund 150 pro Tag zwar weiter rückläufig. "Aber ein harter Kriegswinter kann das ändern", sagte Alabali-Radovan dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Eine veränderte Fluchtbewegung träfe laut ihr zunächst den direkten Nachbarn Polen und auch Tschechien. "Wir müssen daher in engem Austausch mit unseren Nachbarländern bleiben und bereit sein zur weiteren Aufnahme von Menschen, die vor Krieg und großer Not aus der Ukraine fliehen." Aktuell gibt es laut Alabali-Radovan nach wie vor eine große Solidarität gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine. Gleichzeitig warnte sie: "Es gibt immer wieder unsägliche Kampagnen gegen Geflüchtete, auch aus russischen Propaganda-Schleudern. Dem müssen wir entschieden entgegentreten."

UNHCR sieht Ukraine inzwischen besser vorbereitet

Nach der Eskalation des russischen Krieges gegen die Ukraine mit zahlreichen neuen Raketenangriffen rechnet auch der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, mit neuen Vertriebenen. Wenn Menschen durch die Zerstörungen keine Bleibe, keine Heizung und Versorgung mehr hätten, werde die Zahl derer steigen, die andernorts Zuflucht suchen, sagte Grandi.

Allerdings sei die Ukraine mit internationaler Unterstützung heute besser als zu Kriegsbeginn vorbereitet, um in den vom Krieg weniger betroffenen Landesteilen vertriebene Landsleute aufzunehmen. Deshalb bedeute die Eskalation nicht unbedingt eine neue Welle von Flüchtlingen in den Nachbarländern. In der Ukraine seien derzeit sechs bis sieben Millionen Menschen vertrieben. Rund vier Millionen Menschen aus der Ukraine hätten in den Nachbarländern und Europa Schutzstatus beantragt.