Flüchtlingsgipfel in Berlin: Was hat das Treffen gebracht?

Rund vier Stunden beraten Bund, Länder und Kommunen beim sogenannten Flüchtlingsgipfel in Berlin. Eine Stunde länger als geplant – so groß war der Diskussionsbedarf. Dann tritt die Bundesinnenministerin mit ihren Gästen vor die Presse. Als wichtigstes Ergebnis bezeichnet Nancy Faeser, "dass Bund, Länder und Kommunen eng abgestimmt arbeiten". Allzu konkret ist das nicht - und auch im weiteren Verlauf der Pressekonferenz bleibt die SPD-Politikerin eher vage.

Faeser kündigt Arbeitsgruppen zur Flüchtlingspolitik an

Um die Zusammenarbeit zwischen den drei Ebenen zu verstärken, sollen feste Arbeitsstrukturen geschaffen werden, wie es die Ministerin formuliert. Ziel sei es, beispielsweise in Sachen Unterbringung, Integration und Entlastung von Ausländerbehörden in den kommenden Wochen zu konkreten Ergebnissen zu kommen.

Außerdem kündigt Faeser ein "digitales Dashboard" an – mit aktuellen Daten zur Flüchtlingssituation in den verschiedenen Regionen und Kommunen des Landes. Und wenn der Bund den Gemeinden Grundstücke oder Gebäude als Unterkünfte überlässt, will er etwaige Sanierungskosten übernehmen. Eine Reaktion auf die Kritik, wonach bisher bereitgestellte Immobilien zum Teil kaum nutzbar gewesen seien.

Landkreistag reagiert enttäuscht auf Flüchtlingsgipfel

Die hohen Erwartungen an das Spitzentreffen konnte Faeser mit diesen Ankündigungen offensichtlich nicht erfüllen. Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, spricht im Anschluss an die Beratungen von einer "großen Enttäuschung". Es habe keine weiteren finanziellen Zusagen des Bundes gegeben. Und das, obwohl die Kommunen dringend entlastet werden müssten.

Bayerns Innenminister vermisst klare Zusagen des Bundes

Auch Joachim Herrmann reagiert ernüchtert auf die Gespräche mit der Bundesregierung. Nach dem Spitzentreffen nennt Bayerns Innenminister die Ergebnisse im BR24-Interview "extrem mager". Letztlich laufe es darauf hinaus: "Wir bilden einen Arbeitskreis." Der Bund habe keine konkreten Zusagen gemacht, bemängelt der CSU-Politiker.

Die Bundesregierung hat Länder und Kommunen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr bei der Aufnahme von Flüchtlingen mit 3,5 Milliarden Euro unterstützt. Für dieses Jahr seien nochmal 2,75 Milliarden vereinbart. Doch aus Sicht der Staatsregierung wird diese Summe wohl nicht reichen. So forderte Ministerpräsident Markus Söder vor dem Spitzentreffen deutlich mehr Geld für die Länder.

Faeser will sich für gleichmäßigere Verteilung von Flüchtlingen einsetzen

Ein weiterer Punkt, der der Staatsregierung wichtig ist: mehr Einsatz gegen illegale Migration – und eine gleichmäßigere Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Faeser verspricht, sich auf europäischer Ebene genau dafür einzusetzen. Dass Polen und Deutschland jeweils mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben, andere Länder wie Spanien aber deutlich weniger, könne so nicht bleiben. Die Staatsregierung hätte sich Herrmann zufolge aber auch im Hinblick auf eine Begrenzung der Migration klarere Zusagen gewünscht.

Steigende Flüchtlingszahlen infolge des Ukraine-Kriegs

Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine sind in den zurückliegenden Monaten deutlich mehr Menschen nach Deutschland gekommen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zählt mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus dem angegriffenen Land. Sie müssen aufgrund einer EU-Vereinbarung kein Asyl beantragen – anders als Schutzsuchende aus Ländern wie Syrien und Afghanistan. Auch deren Zahl steigt: Knapp 245.000 Asylanträge gingen vergangenes Jahr beim Bundesamt ein – rund ein Viertel mehr als im Jahr zuvor.

Unterkünfte in Bayern zu 90 Prozent ausgelastet

Die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurden laut Mediendienst Integration in Nordrhein-Westfalen registriert, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. In Bayern sind die Aufnahmeeinrichtungen demnach zu rund 90 Prozent ausgelastet. Das führt dazu, dass die Menschen vielerorts in Turnhallen oder Wohncontainern untergebracht werden müssen. Im Landkreis Regensburg dient vorübergehend ein Schiff als Flüchtlingsunterkunft.

Auch in anderen bayerischen Regionen sehen sich Kommunen an der Belastungsgrenze. Jens Marco Scherf zum Beispiel beschreibt die Lage als extrem schwierig. Der Miltenberger Landrat sagt im BR24-Interview, wöchentlich müssten ein bis zwei neue Unterkünfte gefunden werden.

Kommunen kritisieren Bund-Länder-Streit

Der Grünen-Politiker stellt fest, dass der kommunalen Ebene nicht damit geholfen sei, "dass parteipolitisch motiviert die Verantwortung zwischen Bund und Ländern hin und hergeschoben wird". Ähnlich formuliert es Gerd Landsberg. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds beklagt im ARD-Morgenmagazin ein "Zuständigkeitsbingo". Jede Ebene zeige auf die andere, es brauche jedoch eine Neuausrichtung in der Migrationspolitik.

Der große Wurf aber bleibt beim Spitzentreffen in Berlin aus. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass einer am Verhandlungstisch gefehlt hat: Olaf Scholz. Um Ostern herum, so Faeser, werde der Kanzler mit den Ländern die offenen Finanzfragen klären. Dann dürfte sich zeigen, ob der Bund möglicherweise doch mehr als die versprochenen 2,75 Milliarden Euro gibt.