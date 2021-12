Flüchtlingsboot in Ägäis gesunken - Viele Menschen vermisst

Die griechische Küstenwache hat in der Nacht in der Ägäis zwölf Migranten aus dem Meer gerettet. Ihr Boot war vor der Kykladeninsel Folegandros gesunken. "Es gibt aber zahlreiche Menschen, die noch vermisst werden", sagte der Sprecher der Küstenwache Nikos Kokkalas im griechischen Staatsfernsehen (ERT).

30 bis 50 Menschen an Bord

Die Geretteten hätten unterschiedliche Angaben gemacht, wie viele Menschen an Bord waren. "Wir gehen von 30 bis 50 Menschen aus (die an Bord waren) und setzen die Suchaktion fort", hieß es. An der Suchaktion beteiligten sich den Angaben zufolge vier Schiffe der Küstenwache, zwei Hubschrauber von Marine und Luftwaffe, ein Transportflugzeug des Militärs, fünf vorbeifahrende Schiffe und drei private Boote. Zuvor hatte die Küstenwache die Information erhalten, ein Schiff mit Migranten habe einen Motorschaden erlitten und laufe voll Wasser. Die meisten geretteten Menschen stammen nach eigenen Angaben aus dem Irak.

Migranten versuchen immer wieder, von der türkischen Ägäisküste oder auch aus anderen Staaten im Osten des Mittelmeeres zum griechischen Festland oder nach Italien zu gelangen. Damit wollen sie vermeiden, längere Zeit in den Registrierlagern auf den Inseln im Osten der Ägäis bleiben zu müssen. Wegen der Fahrt durch das Mittelmeer kommt es jedoch häufig zu Maschinenschäden der in der Regel uralten Boote, die Schleuserbanden den Menschen verkaufen. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele Menschen auf diesen Routen ums Leben gekommen sind.

Tote vor der Küste Libyens

Erst am Dienstag gab es Meldungen über ein Unglück im zentralen Mittelmeer an der Küste Libyens. Nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) starben am vergangenen Wochenende dort zahlreiche Menschen. Mindestens 160 Menschen seien ums Leben gekommen, so eine Sprecherin der Organisation für Migration (IOM), Safa Msehli. Auf der Route im zentralen Mittelmeer seien damit in diesem Jahr bislang fast 1.500 Migranten ertrunken, hieß es.

Suche nach sicherem Hafen

Private Hilfsorganisationen fahren immer wieder in das Gebiet, um die Migranten vor dem Ertrinken zu retten. Derzeit warten mehrere Schiffe, darunter die "Sea-Eye 4" der deutschen Organisation Sea-Eye mit rund 220 Geretteten an Bord, auf einen sicheren Hafen.