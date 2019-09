Flüchtlingsaufnahme: Mayer weist Kritik an Seehofer zurück

"Die Vorwürfe, wir würden hier eine Kehrtwende vollziehen und es gäbe einen dramatischen Wandel in der Flüchtlings- und Migrationspolitik, die gehen aus meiner Sicht vollkommen fehl." Stephan Mayer

Staaten seien gefordert

Kein vernünftiger Politiker könne es zulassen, dass "Menschen im Mittelmeer sehenden Auges ertrinken." Deshalb seien die Staaten gefordert, sich am temporären Notfallmechanismus zu beteiligen, um "dieses unwürdige Schauspiel, das sich gerade in diesem Sommer immer wiederholt hat, zu beenden." Welche Länder sich an dem Notfallmechanismus beteiligen werden, stehe noch nicht fest, so Mayer. Er hoffe aber auf Portugal, Irland und Kroatien. Diese Länder hätten sich auch in der Vergangenheit immer wieder beteiligt. Mayer.

"Ich bin zumindest hoffnungsvoll, dass es gelingt, am Ende zumindest zwei Hände voll Länder zustande zu bekommen, die sich anschließen." Stephan Mayer

Festgefahrene Position der osteuropäischen Länder

Im Falle der osteuropäischen Staaten wie Polen und Ungarn zeigte sich der CSU-Politiker weniger optimistisch.

"Die Position der osteuropäischen Länder ist natürlich schon sehr festgefahren." Natürlich müsse man versuchen, diese Position aufzuweichen. "Aber ich bin da, insbesondere was eine kurzfristige Einbeziehung in den Notfallmechanismus anbelangt, wenig optimistisch."