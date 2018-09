Flüchtlinge von der "Aquarius" dürfen in Malta an Land

Die vom Hilfsschiff "Aquarius" geretteten Flüchtlinge dürfen in Malta an Land gehen. Die Regierung in Valletta teilte mit, ein maltesisches Schiff werde die 58 Migranten an Land bringen, sie würden dann "unverzüglich" auf andere Länder verteilt.

Maltas Regierungschef Joseph Muscat sprach im Kurzbotschaftendienst Twitter von "vier Ländern", die die Migranten von dem vor Malta liegenden Schiff aufnehmen würden. Portugal hatte zuvor erklärt, es habe sich mit Spanien und Frankreich darauf verständigt, zehn der 58 Flüchtlinge aufzunehmen. Welches das vierte Land sein wird, blieb zunächst unklar.

Marseille war das eigentliche Ziel

Die "Aquarius 2" wollte in den vergangenen Tagen auf dem Mittelmeer an Bord genommene Migranten eigentlich ins südfranzösische Marseille bringen. Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen baten die französischen Behörden, die 58 Geretteten dort von Bord gehen zu lassen. Die französische Regierung reagierte sehr zurückhaltend und teilte via Twitter mit, Frankreich suche in dieser Frage eine europäische Lösung.

Verlust der Flagge droht

Panama hatte angekündigt, die "Aquarius" aus seinem Schifffahrtsregister zu löschen und ihr damit die Flagge zu entziehen. SOS Méditerranée hatte die Fahrt nach Marseille damit begründet, dass dies nötig sei, um die Flagge zu wechseln. Die Organisation hat in der südfranzösischen Stadt ihren Sitz.

Hilfsschiffe immer wieder blockiert

In den letzten Monaten waren mehrere Rettungsschiffe - darunter auch schon die "Aquarius" - mit Migranten an Bord tagelang auf dem Mittelmeer blockiert gewesen. Der italienische Innenminister Matteo Salvini verfolgt seit Antritt der neuen Regierung in Rom im Juni eine Null-Toleranz-Politik gegen Migranten, die versuchen, illegal Italiens Küsten zu erreichen.