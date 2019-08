Flüchtlinge springen vor Lampedusa von Rettungsschiff

"Schande für die gesamte Menschheit"

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, einige Flüchtlinge seien von der Küstenwache bei starkem Wellengang gerettet und an Land gebracht worden. Dort seien sie von Ärzten betreut worden. Das Rettungsschiff hat derzeit noch rund 90 Menschen an Bord.

Die Regierung in Madrid hatte dem Schiff den nächstgelegenen spanischen Hafen angeboten - jedoch sah sich die NGO nicht in der Lage, in der prekären Lage an Bord noch tagelang quer über das Mittelmeer zu fahren. Italien hatte angeboten, die Flüchtlinge mit einem Schiff ihrer Küstenwache nach Spanien zu fahren.

Die spanische Regierung kündigte eine baldige Lösung an. Wie genau die Lösung aussehen solle, ließ Verteidigungsministerin Margarita Robles aber offen. Angesichts der humanitären Notlage an Bord dürfe niemand wegschauen, sagte Robles weiter. Der italienische Innenminister Matteo Salvini kümmere sich nicht um Menschenleben, sondern nur um seinen Wahlkampf.

"Das, was Salvini im Zusammenhang mit Open Arms macht, ist eine Schande für die gesamte Menschheit." Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles

Der Sondergesandte des UN-Menschenrechtskommissariats für das Mittelmeer, Vincent Cochetel, verlangte, die Open Arms müsse sofort in den nächstgelegenen Hafen einlaufen. Das sei nicht nur ein "humanitärer Imperativ", sondern auch eine gesetzliche Verpflichtung des internationalen Seerechts, schrieb er auf Twitter.