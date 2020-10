Flüchtlinge auf Lesbos: "Sogar in Moria war es besser"

Asylverfahren werden beschleunigt

Was Flüchtlinge in Lagern auf den griechischen Inseln jedoch am meisten quält, ist die Ungewissheit, wie es mit ihnen weitergeht. Manche mussten jahrelang auf einen ersten Anhörungstermin in ihrem Asylverfahren warten. Die zermürbende Warterei ist zwar noch immer ein großes Problem, die griechische Regierung hat aber die Asylverfahren deutlich beschleunigt. In den vergangenen Monaten wurden Tausende Verfahren abgeschlossen. Die meisten dieser Flüchtlinge bekamen Asyl, durften die Lager verlassen und aufs griechische Festland umziehen.

Deutschland hat zugesagt, mehr als 1.500 dieser asylberechtigten Flüchtlinge aufzunehmen. Ein erster Flug mit 101 Personen kam vergangenen Freitag in Hannover an. Die griechische Regierung hofft, dass sich andere EU-Länder dem Beispiel Deutschlands anschließen und ebenfalls Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen.

Die Zahl der Lagerbewohner sinkt

Durch die schnellere Bearbeitung der Asylverfahren ist die Zahl der Flüchtlinge in den fünf Lagern auf griechischen Inseln in den vergangenen neun Monaten um die Hälfte gesunken. Im Februar lebten noch mehr als 40.000 Flüchtlinge in den Lagern, jetzt sind es noch etwa halb so viele.

Anfang des Jahres galten noch alle fünf Lager als hoffnungslos überfüllt; jetzt leben in den drei Lagern auf den Inseln Lesbos, Kos und Leros etwa so viele Flüchtlinge, wie Plätze im Lager sind.

Als nach wie vor "unmenschlich" bezeichnen Hilfsorganisationen jedoch auch heute noch die Zustände auf Chios und auf Samos: Das Lager auf Samos bietet eigentlich nur Platz für 648 Personen - derzeit leben dort fast sieben Mal so viele, nämlich 4.341.

Küstenwache schickt Flüchtlinge zurück

Dass immer weniger Menschen in den Lagern leben, liegt auch daran, dass kaum neue Flüchtlinge auf den griechischen Inseln ankommen - weil die griechische Küstenwache die Grenze "offensiv verteidigt", so bezeichnet es jedenfalls der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas.

Schlauchboote mit Flüchtlingen, die von der türkischen Küste aus zu griechischen Inseln übersetzen wollen, werden nicht durchgelassen. Im Gegensatz zu früher werden die Flüchtlinge in den Booten nicht als Schiffbrüchige ansehen, die gerettet werden müssen, sondern die griechische Küstenwache schickt die Boote zurück in Richtung Türkei - die türkische Küste liegt zumeist in Sichtweite, nur wenige Kilometer entfernt.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren, das seien illegale "Push-Backs", aber die griechische Regierung bleibt bei ihrem Kurs der Abschottung. So will sie die Zahl der Flüchtlinge in den Lagern weiter senken.