Fluchtjahr 2022: Hat Europa nach 2015 dazugelernt?

Rein zahlenmäßig kommen in diesem Jahr wieder mehr Flüchtlinge nach Deutschland als im Vorjahr. Die meisten kommen aus der Ukraine. Mehr als eine Million sind in Deutschland registriert (zum Stichtag 17. Oktober). Ungefähr drei Viertel davon haben hier vorübergehend Schutz erhalten oder beantragt. Der Migrationsforscher Gerald Knaus setzt die Zahlen ins Verhältnis: "Deutschland hat ja bisher ungefähr eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen, das ist etwas über dem europäischen Durchschnitt. In Tschechien haben 430.000 Ukrainerinnen um temporären Schutz angesucht. Wenn Deutschland so viele Ukrainer aufgenommen hätte wie Tschechien, dann wären das hier über drei Millionen."

Bisher weniger neue Asylanträge in Deutschland als 2015

Im Jahr 2015 stellten knapp 450.000 Bewerber erstmals einen Asylantrag alleine in Deutschland, im Land waren mutmaßlich über eine Million. Im ersten Halbjahr 2022 kamen deutlich weniger aus anderen Ländern als der Ukraine, aber auch insgesamt weniger. Nach Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben - von Anfang Januar bis Ende September 134.908 Menschen erstmals einen Asylantrag in Deutschland gestellt, in Europa waren es mehr als 400.000. Das sind mehr als im letzten Jahr, aber da gab es auch Covid-19 Einreisebeschränkungen.

Der Migrationsforscher Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück ist bei den Zahlen aber vorsichtig: "Wir wissen sehr genau, dass viele Menschen doppelt oder dreifach registriert worden sind, zum Beispiel zunächst in Polen registriert worden sind, dann weiter gegangen sind, nach Deutschland dort registriert worden sind, im Zweifelsfall nach Belgien gegangen sind. Also ich würde mir die Zahlen noch einmal sehr genau anschauen."

Geflüchtete erster und zweiter Klasse?

Geflüchtete aus der Ukraine haben in Deutschland zahlenmäßig andere Schutz- und Hilfesuchende verdrängt. Zum Teil ist das aber auch durchaus wörtlich zu nehmen, denn partiell mussten Syrer, Iraker, Afghanen sogar in andere Unterkünfte ziehen, um Ukrainerinnen und Ukrainern Platz zu machen. Immer häufiger ist daher von Geflüchteten erster und zweiter Klasse die Rede.

So bekommen Ukrainer und Ukrainerinnen seit Juni Leistungen nach dem Hartz IV-Gesetz, andere Geflüchtete nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz. Der Migrationsforscher Jochen Oltmer erklärt gegenüber dem BR: "Ich denke, es bedarf einer sehr intensiven Diskussion darüber, ob dieses Asylbewerberleistungsgesetz, ob dieses restriktive Gesetz weiterhin seine Berechtigung hat und meine Antwort in diesem Zusammenhang wäre: Nein, es hat diese Berechtigung nicht mehr, zumal wir eben ganz explizit diese spezifische Erfahrung in Hinsicht auf die ukrainischen Schutzsuchenden jetzt seit einigen Monaten haben."

Asylverfahren sollen beschleunigt werden

Seit Mittwoch ist klar: Das Bundeskabinett hat einen Vorschlag für einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Asylverfahren beschlossen. Dieser Vorschlag aus dem Bundesinnenministerium sieht vor, dass die sogenannte Regelüberprüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) abgeschafft wird. Bei dieser Prüfung wird bisher nach einer bestimmten Frist automatisch geschaut, ob es Gründe für einen Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung der Asylberechtigung und die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gibt. Die Überprüfung soll künftig - auch um das Bamf zu entlasten - nur noch "anlassbezogen" erfolgen.

Der Migrationsforscher Oltmer sieht die Asylpolitik der EU nicht als gescheitert an: "Wir sehen gleichzeitig auch, dass durch Verteilen von Schutzsuchenden durch einen bestimmten Mechanismus, den die EU entwickeln könnte, viele von denen Aspekten, die heute als Problem gesehen werden, innerhalb der Europäischen Union sich relativ leicht beseitigen ließen."

Migrationsforscher: Wenig Hoffnung auf Änderung in EU

Oltmer ist eher skeptisch, dass sich in der Zukunft viel ändern wird. Er sieht die Abwehrmaßnahmen in Europa als ein Ergebnis von politischem Nichthandeln im Inneren. Die europäischen Regierungen, so Oltmer könnten sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Er sieht für die nächsten Jahre keine Perspektive, dass man in fünf Jahren anders über Asyl und Schutzsuchende in der Europäischen Union reden wird als heute.