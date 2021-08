Flucht vor den Taliban: Tausende belagern Flughafen in Kabul

Bundeswehr-Hubschrauber für Evakuierung direkt aus Kabul

Damit hat die Bundeswehr seit der Machtübernahme der Taliban etwa 1.900 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Dabei handelt es sich um deutsche Staatsbürger, afghanische Helfer der Bundeswehr und deutscher Entwicklungshilfeorganisationen sowie Bürger weiterer Staaten.

Unterdessen sind zwei Hubschrauber der Bundeswehr in Kabul angekommen, die die Evakuierung unterstützen sollen, wie das Einsatzführungskommando twitterte. Medienberichten zufolge sollen die Hubschrauber Schutzbedürftige aus der Stadt Kabul an den Flughafen bringen. Aufgrund der Straßensperren der Talibankämpfer schaffen es viele Menschen nicht bis zum Flughafen.

Lage am Flughafen äußerst unübersichtlich

In einem Schreiben der deutschen Botschaft in Kabul mit Informationen zu den Evakuierungsflügen hieß es in der Nacht zu Samstag, die Lage am Flughafen sei weiterhin äußerst unübersichtlich. Es komme immer häufiger zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen an den Gates.

Ein Augenzeuge sagte der dpa, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten befänden sich dort. Er habe Schauspieler in der Menge gesehen, bekannte Fernsehpersönlichkeiten, Jugendliche, Frauen mit neugeborenen Babys oder Menschen im Rollstuhl. Der Zugang zum Flughafen sei nicht durchgehend gewährleistet und es sei wegen der unklaren Situation nicht möglich, vorab Informationen zu geben, wann die Tore geöffnet sein würden. Das teilte die deutsche Botschaft in Kabul weiter mit. Das US-Militär entscheide je nach Lage über Öffnung und Schließung der Tore.

US-Präsident Biden zunehmend unter Druck

US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag angekündigt, alle Amerikaner und Afghanen aus dem Land zu bringen, die den Amerikanern im Afghanistan-Krieg geholfen haben. Die Zeit wird angesichts der Frist für den Abzug des US-Militärs aus Afghanistan am 31. August knapp. Biden stellte am Freitagabend (Ortszeit) nicht in Aussicht, die Frist zu verlängern.

Biden hat es mit zunehmender Kritik zu tun. Afghanen, die Angst vor einer Vergeltung durch die regierenden Taliban haben, wollen nicht zurückgelassen werden. Bahrain kündigte am Samstag an, dass für Flüge aus Afghanistan seine Transiteinrichtungen genutzt werden könnten. Damit könnten es die USA leichter haben. Deren Einrichtungen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Katar hatten sich am Freitag schnell gefüllt. Deswegen mussten Flüge vom internationalen Flughafen in Kabul für einige Stunden gestoppt werden. Zudem fliegt das US-Militär auch Afghanen nach Deutschland auf den US-Militärflughafen Ramstein aus, wie das US-Verteidigungsministerium in Bildern auf Twitter zeigt.