vor 13 Minuten

Flucht aus Psychiatrie: Straftäter stirbt bei Festnahme

Nach der gestrigen Geiselnahme und Flucht aus einer Psychiatrie in Bedburg-Hau konnten am Abend beide Männer gefasst werden. Laut Polizei fiel bei der Festnahme ein Schuss. Infolgedessen verstarb einer der Täter an seinen schweren Verletzungen.