Korridore im Krieg: Nur eine Route gilt als sicher

Nur ein Fluchtkorridor gilt als sicher

Der Fluchtkorridor zwischen Sumy und Poltawa ist bis zur Stunde der einzige, der wirklich funktioniert. Am Dienstag hätten etwa 5.000 Menschen in Bussen über den Korridor die im Nordosten gelegene Stadt verlassen, so die Regionalbehörden. Außerdem hätten sich etwa 1.000 Autos auf den Weg in die ukrainische Stadt Poltawa gemacht.

Mariupol: "400.000 Geiseln Russlands"

Ganz anders die Lage in Mariupol, dem heftig umkämpften Wohnort von Anatolii Mulika. "Die Menschen verlassen Mariupol so schnell wie möglich aus eigener Kraft", formulierte der Sprecher der prorussischen Kräfte, Eduard Bassurin, im russischen Staatsfernsehen. Nach seinen Angaben gelang am Dienstag allerdings nur 42 Menschen die Flucht aus der Stadt am Asowschen Meer. Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine schildert die Lage auf Twitter so: "Russland hält weiterhin mehr als 400.000 Menschen in Mariupol als Geiseln, blockiert humanitäre Hilfe und Evakuierung."

Auf Tragen und Sackkarren in Sicherheit

Immerhin: Auf mehreren Fluchtrouten laufen die Evakuierungen inzwischen an. Im südukrainischen Enerhodar sowie in Isjum nahe Charkiw im Nordosten fahren nach Angaben des ukrainischen Präsidentenbüros erste Fahrzeuge mit Zivilisten ab. Ukrainische Medien veröffentlichten zudem Bilder aus Irpin bei Kiew, die zeigen, wie alte und kranke Menschen auf Tragen in Sicherheit gebracht werden. Auf einem Foto war eine alte Frau auf einer Sackkarre sitzend zu sehen. In Worsel nahe der Hauptstadt soll ein Kinderheim evakuiert worden sein.