Florida wappnet sich für Hurrican "Dorian"

US-Präsident Donald Trump hat seinen geplanten Polen-Besuch abgesagt. Stattdessen wird er das verlängerte Feiertagswochenende auf dem Landsitz des Präsidenten in Camp David in der Nähe von Washington verbringen. Von dort will Trump die Vorbereitungen für den Katastropheneinsatz in Florida beaufsichtigen. In einer über Twitter verbreiteten Videobotschaft warnte Trump die Bevölkerung von Florida:

"Es sieht jetzt danach aus, als ob dies ein absolutes Monster wird." US-Präsident Donald Trump

Meteorologen warnen

Tatsächlich erwarten die Meteorologen, dass "Dorian" einer der schlimmsten Hurrikans der vergangenen 30 Jahre werden könnte. Nach jetzigem Stand wird der Hurrikan in der Nacht zum Dienstag auf die Ostküste Floridas treffen - und zwar als Hurrikan der Kategorie 4, möglicherweise auch der höchsten Kategorie 5.