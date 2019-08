Florida bereitet sich auf Hurrikan "Dorian" vor

US-Präsident Donald Trump hat die Bewohner von Florida angesichts des herannahenden Hurrikans "Dorian" eindringlich zu Vorkehrungen ermahnt. "Dorian" habe zunächst zwar wie ein kleiner Sturm gewirkt, im Laufe des vergangenen Tages aber rasch an Stärke gewonnen, erklärte Trump in einem auf Twitter veröffentlichten Video. "Es sieht so aus, als ob er ein absolutes Monster sein könnte."

Hurrikan könnte über 200 km/h schnell werden

Der Hurrikan erreichte am späten Donnerstagabend die zweite von fünf Stufen. "Dorian" brachte es auf Windgeschwindigkeiten von 169 Kilometern und stand sogar kurz vor der Hochstufung in die Kategorie drei. Es wird erwartet, dass er über dem offenen und warmen Wasser noch an Stärke zulegt, während er sich auf die Ostküste Floridas zubewegt. Das Nationale Hurrikanzentrum NHC ging sogar davon aus, dass "Dorian" die potenziell katastrophale Kategorie vier erreichen könnte, die mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 209 Kilometer pro Stunde einhergeht.

"Dorian" mit zerstörerischem Hurrikan "Andrew" vergleichbar

Irgendwo zwischen der Inselkette der Florida Keys im Süden des Bundesstaates und dem Süden Georgias soll "Dorian" am Sonntag oder Montag auf Land treffen. Die US-Regierung rüste sich ebenfalls für "Dorian", indem sie Wasser und Lebensmittel in womöglich gefährdete Regionen schicke, so Trump. Der Sturm könne mit Hurrikan "Andrew" vergleichbar sein, der 1992 den Süden Floridas verwüstete.

Trump sagt Polen-Reise ab

Trump hat wegen des herannahenden Hurrikans vorsorglich eine lang geplante Polen-Reise abgesagt. Für die USA werde nun Vizepräsident Mike Pence an den Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Polen teilnehmen. Trump habe dies telefonisch auch Polens Präsident Andrzej Duda erklärt und hoffe, die Reise bald nachholen zu können. Ursprünglich sollte der US-Präsident am Sonntagmorgen in Warschau ankommen.