"Florence" und "Mangkhut": Verwüstungen und Überschwemmungen

Der Sturm "Florence" hat auch in der vergangenen Nacht mit heftigen Niederschlägen weitere schwere Überschwemmungen in den besonders stark betroffenen Gebieten ausgelöst. In North Carolina war mit Wilmington eine ganze Stadt von der Außenwelt abgeschnitten. Zehntausende Häuser wurden beschädigt.

Zahl der Opfer steigt

Die Zahl der Todesopfer stieg weiter auf 17 an. Fast 800.000 Haushalte und Unternehmen waren ohne Strom. "Florence" traf am Freitag als Hurrikan an der Südostküste an Land und wurde mittlerweile zu einem Tiefdruckgebiet herabgestuft. Da der Sturm der Region aber nach wie vor enorme Niederschläge bringt, haben Behörden und Meteorologen vor katastrophalen Überflutungen gewarnt.

Dramatisch war die Lage am Wochenende in Wilmington. Die Straßen in der 120.000-Einwohner-Hafenstadt standen unter Wasser, die Menschen mussten vor Läden und Restaurants stundenlang für Lebensmittel anstehen.

Auch in China toben Stürme

Taifun "Mangkhut" erreichte unterdessen das chinesische Festland, wo in der bevölkerungsreichsten Provinz Guangdong vier Menschen starben. Mehr als 2,5 Millionen Menschen mussten vor dem Sturm in Sicherheit gebracht werden, der als einer der zehn stärksten Stürme der Region seit 1949 gilt.