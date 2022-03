Fliegen ohne Reue? Die Zukunft der Luftfahrt

Igor und Maren sind Vielflieger. Früher hätte man sie wohl eher Weltenbummler genannt: Über 60 Länder hat Igor bereits bereist. Die Welt entdecken – das gehört für das junge Paar zu ihrer offenen Lebensart. Auch wenn jeder Flug die Umwelt belastet. Fürs Portemonnaie ist die Belastung mittlerweile für den findigen Igor nicht mehr sehr groß: Mit den gesammelten Flugmeilen findet er sogar Langstreckenflüge unter 100 Euro sogar Langstreckenflüge – manchmal sogar in der Business-Class. Ein schlechtes Gewissen haben die beiden nicht. Sie kompensieren an anderer Stelle, betont Maren: Zu Hause nutze sie eher die öffentlichen Verkehrsmittel, isst kein Fleisch. Ein guter Kompromiss findet sie in DokThema.

Igors Argument sind die Zahlen: Je nach Quelle beträgt der Anteil der Luftfahrt am CO2-Ausstoß zwischen 2,5 und gut 3 Prozent. Weit weniger als der restliche Verkehr, der 21 Prozent beiträgt. Der größte CO2-Ausstoß entsteht aber durch die Versorgung mit Wärme und Energie sowie durch die Industrie.

Bei vielen Passagieren wächst jedoch ein anderes Bewusstsein. Auch beruflich bedingte Vielflieger wollen an ihrer CO2-Bilanz arbeiten. So wie der Musiker Frank Wiedemann. 100.000 Flugmeilen im Jahr waren normal für ihn, das entspricht 32 Tonnen Kohlendioxid. Er beginnt ein Experiment und möchte Europa künftig möglichst mit dem Zug bereisen. Der Grund fürs Umdenken: Frank hat zwei kleine Kinder – ihnen möchte er eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. Ganz funktioniert der Umstieg auf den Zug letztlich doch nicht.

Verzicht auf Flugreisen hat größtes individuelles Potential

Jakob Graichen vom Öko-Institut e.V. teilt die Meinung des Musikers. Er sagt, auf individueller Ebene sei der Verzicht auf Flüge tatsächlich das Beste, was man für die CO2-Einsparung tun kann. Man müsse schon auf viel Fleisch verzichten bis man einen Flug ausgeglichen hat. Denn der Anteil an der globalen Erwärmung läge beim Flugverkehr eher 5 bis 6 Prozent. "Das liegt daran, dass der Luftverkehr unter anderem zur Wolkenbildung beiträgt. Man sieht das an schönen Tagen, wenn am Flugzeug ein Kondensstreifen entsteht, und wenn sich daraus eine Wolke formt, dann hat das einen erheblichen Einfluss auf den Klimawandel, so dass die reale Wirkung des Luftverkehrs sogar dreimal so hoch ist wie die Wirkung des CO2 alleine", betont Graichen.

Lust am Fliegen bleibt

Fliegen ist also die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Trotzdem: Die Lust am Fliegen ist ungebrochen. Vor Corona kannte die Zahl der Flugbewegungen nur eine Richtung- steil nach oben: 2010 wurden 4,9 Milliarden Personenkilometer in der Luft zurückgelegt, 2019 waren es schon 8,5 Milliarden. Derzeit sind die Flugbewegungen zwar noch halb so groß wie vor der Corona-Krise – haben sich aber beispielsweise in München im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Tendenz steigend. Die Prognosen vom Flugzeugbauer Boeing gehen davon aus, dass sie sich bis 2040 auf über 19 Milliarden mehr als verdoppeln werden. Für die Airlines sind das erfreuliche Prognosen. Und für die Umwelt? Wenn nichts passiert, wächst die CO2-Belastung weiter. Doch es gibt einige Ansätze Kohlendioxid einzusparen.

Weniger Treibstoffverbrauch durch Modernisierung

So hat die Deutsche Lufthansa in der Krise ihre Flotte modernisiert und setzt nun auf modernere Maschinen mit zwei statt vier Triebwerken – auch um Kerosin einzusparen. "Unser größtes Investment ist eine neue Flotte – effizientere Flugzeuge und da haben wir bis 2030 180 neue Flugzeuge, die mit neuer Technologie kommen. Die wirklich 30 % weniger Treibstoff verbrauchen im Vergleich zur Vorgängergeneration", sagt Christina Foerster, aus dem Vorstand der Deutschen Lufthansa.

Ganz so kann das Jakob Graichen vom Öko-Institut e.V. nicht stehen lassen: Diese Zahlen seien immer bezogen auf den Passagierkilometer. Die Emissionen pro Person sind aber nur deshalb weniger, weil nun mehr Leute ins Flugzeug passen. "Gleichzeitig wächst aber der Flugverkehr, so dass die Emissionen absolut auch steigen", betont er. Wenn Airlines weiter in dem Tempo auf fossilen Treibstoff setzen ist das das Klimaziel bis 2050 CO2 neutral zu sein, wohl nicht zu schaffen.

Verbot von Kurzstreckenflügen

Frankreich hat es bereits umgesetzt, in Deutschland wird es diskutiert – aber ein Verbot der Kurzstreckenflüge ist hierzulande nicht geplant. Dabei würde es bei innerdeutschen Flügen immerhin sieben Prozent des CO2s einsparen, das durchs Fliegen entsteht. Aber nur, wenn Passagiere bei einem Flugverbot dann auf den Zug statt auf das Auto setzen. Der Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums, Oliver Luksic, betont, dass der Dialog zwischen der Luftfahrtbranche und der Bahn politisch unterstützt wird werde. Flughäfen und Bahnnetz müssten besser verknüpft sein und die Bahn müsse Strecken schneller zurücklegen können, um eine echte Alternative zu sein.

Für viele überraschend: Letztlich haben auch die Luftfahrtgesellschaften Interesse daran, die Kurzstreckenflüge zu reduzieren. Sie verdienen ihr Geld an der Langstrecke – und wenn an den vielfrequentierten Flughäfen die Starts und Landungen der Inlandsflüge wegfallen würden, könnten die Gesellschaften tatsächlich mehr Geld verdienen, sagt der Experte Jakob Graichen. Die Deutsche Lufthansa hat beispielsweise die Inlandsflüge nach Köln bereits eingestellt. Da funktioniere auch die Anbindung mit der Bahn gut, sagt Christina Foerster aus dem Vorstand. Doch das ist längst nicht überall der Fall.

Kompensation des CO2-Ausstoßes

Manch ein Passagier ist dazu übergegangen, für die entstandene CO2-Belastung einen Kompensationsbetrag zu bezahlen, der dann klimafördernden Projekten zugutekommt. Doch ist das ein echter Ausgleich oder doch nur ein Ablasshandel? Zahlen für ein besseres Gewissen? Auch die Lufthansa hat Kompensation im Angebot – und legt Wert darauf, dass sie damit nur Projekte unterstützen, die wirklich der Atmosphäre helfen und nicht nur „Greenwashing“ "Greenwashing"sind. Trotzdem ist das durch jeden Flug verursachte CO2 erstmal in der Luft.

Wasserstoffflugzeuge

Josef Kallo will in Zukunft fliegen, ohne CO2 freizusetzen. Der Professor für Energiewandlung und –speicherung arbeitet mit einigen Leute daran, Luftfahrtgeschichte zu schreiben. In den Tank soll künftig grüner Wasserstoff statt Kerosin. Noch waren wenige mit Wasserstoff betriebene Flieger in der Luft. Denn die Testflüge mit den Prototypen sind nach wir vor ein Wagnis: Der Treibstoff ist hochexplosiv. Da gelten höchste Vorsichtsmaßnahmen: Wasserstoff darf zu keinem Zeitpunkt austreten. Beim Betanken nicht und auch nicht später im Flugzeug. Die Tests laufen – noch mit kleinen Maschinen. Doch Kallo, der bereits seit 20 Jahren an Wasserstoff forscht, ist äußerst zuversichtlich: Schon bald werden die Flugzeuge größer sein können und auch höher fliegen.

Auf dem Weg zu seinem Ziel muss Professor Kallo viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Widerstände sind groß, auch in der Luftfahrtindustrie – denn Kerosin war bislang immer der günstigste Antrieb. Durch den Ukraine-Krieg könnte sich das ändern: Die Kerosin-Preise sind stark gestiegen. Kallo braucht Fürsprecher – und Fördergelder. Die hat er mittlerweile: Das Team um Josef Kallo hat vor kurzem Fördergelder in Millionenhöhe bekommen. Der politische Wunsch: Deutschland soll Vorreiter beim emissionsfreien Fliegen werden. Der Professor glaubt, dass das nur mit Wasserstoff gelingen kann. Denn das einzige Abfallprodukt, das beim Flug mit grünem Wasserstoff und der neuen Technologie entsteht ist Wasser. Ein echter Hoffnungsträger für nachhaltige Luftfahrt.

Ein Problem: Wasserstoffbetriebene Verkehrsflugzeuge müssen ab einer gewissen Größe komplett anders aufgebaut sein. Sie brauchen laut dem Luftfahrtexperten Mirko Hornung andere Antriebe, einen anderen Rumpf, sogar der Flügel muss anders gebaut werden. Airbus will bis 2035 ein Flugzeug mit Wasserstoffantrieb an den Start bringen. Josef Kallo will mit seiner Forschung noch schneller sein. Denn er glaubt, dass Wasserstoff nicht nur beim Fliegen der Gamechanger ist, sondern auch in der allgemeinen Energieversorgung. Denn Wasserstoff hat eine enorme Energiedichte.

Alles in allem wäre der Umbau auf Wasserstoff laut Hornung ab einer gewissen Größe extrem kostspielig. Deshalb haben die Airlines eine andere Vision, bei der sie Flugzeuge nicht umbauen müssen.

E-Fuel

Die für die Airlines günstigere Version zum Wasserstoffbetrieb ist synthetisches Kerosin. Das sogenannte E-Fuel wird aus Wasserstoff, CO2 und viel Strom hergestellt. Für Christina Foerster vom Vorstand der Deutschen Lufthansa ein guter Weg. "Sie können auch heute schon mit diesem Treibstoff fliegen, der nur das CO2 freisetzt, das vorher der Atmosphäre entzogen wurde", sagt sie.

Doch Jakob Graichen gibt zu bedenken, dass bislang sehr wenige Raffinerien E-Fuels produzieren: Momentan liegt die Produktion bei 0,1 Prozent. Durch eine Quote soll die Produktion aber bis 2030 auf 2 Prozent gesteigert werden. Eine Herausforderung, denn die großen Mengen Strom, die dabei zum Einsatz kommen, müssen – um CO2-neutral zu sein – aus erneuerbaren Energie-Quellen kommen. Teuer wird es laut Graichen. "Aktuell kostet ein Liter E-Fuel ein paar Euro. Selbst bei optimistischen Annahmen wird es immer doppelt bis viermal so teuer sein, wie fossiles Kerosin", rechnet er vor. So würden die teuren Tickets der billigen Konkurrenz der Kerosin-Flieger nicht standhalten können.

Ein Fazit

Fliegen bringt die Menschen der Welt zusammen. Reisen wird immer ein wichtiger Teil der Völkerverständigung sein, es wird den Geist öffnen. Die Frage ist, wie können wir das Reisen so gestalten, dass es nachhaltig ist und klimafreundlich.

Egal welche Technik schließlich eingesetzt wird - klar ist: Fliegen ohne Reue, das wird noch dauern.