FIU-Ermittlungen: Durchsuchungen in zwei Bundesministerien

Am Morgen um kurz nach neun begannen die Beamten der Osnabrücker Kriminalpolizei mit der Durchsuchung der Amtsräume von Bundesfinanz- und im Bundesjustizministerium in Berlin.

"Ziel der Durchsuchung ist es, den Straftatverdacht und insbesondere individuelle Verantwortlichkeiten weiter aufzuklären", Aus der Stellungnahme der Osnabrücker Staatsanwaltschaft

Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt seit 2020 gegen FIU-Verantwortliche

Die Razzia steht im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren, das seit dem vergangenen Jahr bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück läuft. Es geht um den Verdacht der Strafvereitelung im Amt gegen Verantwortliche der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, der Financial Intelligence Unit (FIU).

"Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Verdachtsmeldung einer Bank an die Bank im Juni 2018 über Zahlungen nach Afrika von mehr als 1 Mio. Euro, wobei die Bank vermutete, dass Hintergrund der Zahlungen Waffen- und Drogenhandel sowie Terrorismusfinanzierung sei", so die Staatsanwaltschaft weiter. Diese Meldung sei von der FIU dann aber nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden, so dass keine Möglichkeit mehr bestanden habe, diese aufzuhalten.

Anti-Geldwäsche-Einheit seit Jahren in der Kritik

Wegen ähnlicher Erfahrungen mehrerer Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden steht die FIU seit Jahren in der Kritik. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Berichte über Mängel und Missstände bei der täglichen Arbeit der beim Zoll angesiedelten Behörde. Die FIU kämpfte wiederholt mit zehntausenden unbearbeiteten und aufgestauten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von Banken.

Experten sehen die Behörde als Sicherheitsrisiko

Auch besonders eilbedürftige Hinweise auf verdächtige Finanztransaktionen, die die FIU, so die gesetzliche Vorschrift, eigentlich binnen kürzester Zeit von ihr an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden sollte, blieben wochen- oder monatelang bei der täglichen Arbeit der beim Zoll angesiedelten Behörde liegen. Die FIU kämpfte wiederholt mit zehntausenden unbearbeiteten und aufgestauten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von Banken.

Anti-Geldwäsche-Experten wie Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutsche Kriminalbeamter, und der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Herbrand sehen in der FIU deswegen längst ein Sicherheitsrisiko. Die Oberaufsicht über die Behörde hat das von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geführte Bundesfinanzministerium. 2017 hatte sein Amtsvorgänger, der heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, die FIU organisatorisch neu aufgestellt und vom BKA hin zum Zoll verlagert.

Negativschlagzeilen auch im Wirecard-Skandal

Auch im Zuge des Wirecard-Skandals geriet die FIU in die Schlagzeilen, da die Behörde detaillierte Hinweise auf verdächtige Finanztransaktionen rund um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister zunächst liegen ließ.

"Richtet sich nicht gegen Beschäftigte des Finanzministeriums"

Vor dem Hintergrund der heutigen Razzia betonte das Bundesfinanzministerium, das Ermittlungsverfahren "richte sich ausdrücklich nicht gegen Beschäftigte des Bundesfinanzministeriums", das die Behörden "selbstverständlich voll und ganz" unterstütze.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte bereits im vergangenen Jahr die Räume der FIU-Zentrale in Köln durchsucht und dabei unter anderem mehrere zehntausend E-Mails sichergestellt. Deren Auswertung habe ergeben, "dass es zwischen der FIU und den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gab", erklärte die Staatsanwaltschaft. Sie dürfte deswegen nun vor allem daran interessiert sein, was sich auf den dortigen Rechnern befindet.

Nach Ansicht der Grünen-Finanzexpertin Lisa Paus ist die Durchsuchung ein "trauriger neuer Höhepunkt – Razzia im BMF und BMJVl. Wann kam das schon mal vor?", schrieb sie auf Twitter.