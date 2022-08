Fischsterben in der Oder: Die Ursachensuche geht weiter

Tausende tote Fische treiben in der Oder an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, die Szenerie ist teilweise gespenstisch. Überall sind Helfer damit beschäftigt, tote Tiere einzusammeln. In der Kleinstadt Lebus nahe Frankfurt breitete sich durch die Verwesung unangenehmer Geruch aus. Zu sehen war auch, wie Vögel mit toten Fischen davonflogen.

Einsatzkräfte trugen Gummistiefel und Handschuhe, um sich vor direktem Kontakt mit dem Wasser und den Fischen zu schützen. "Ich rechne mit mehreren Tonnen Fisch, die wir rausholen", sagte Thomas Rubin von der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland. Auf rund 80 Kilometern Länge seien etwa 300 Helfer vor allem am Ufer unterwegs.

"Erhöhte Salzfrachten" als eine mögliche Ursache

Was das seit Tagen anhaltende Fischsterben ausgelöst hat, ist nach wie vor nicht geklärt. Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) weist die Oder "sehr stark erhöhte Salzfrachten" auf, also überhöhte Werte von im Wasser gelösten Salzen. Dem Landesministerium zufolge könnte dies in Zusammenhang mit dem Fischsterben stehen. Nach jetzigen Erkenntnissen dürfte es aber "nicht ein einziger Faktor sein, der das Fischsterben in der Oder verursacht hat", so das Umweltressort. Auch die hohe Temperatur des Wassers könnte eine Rolle spielen.

Polen setzt hohe Belohnung für Hinweise aus

Die polnische Regierung schließt derweil Schwermetalle als Ursache des Umweltdesasters aus. Dies hätten weitere Analysen toter Fische durch das staatliche Veterinärinstitut ergeben, schrieb Umweltministerin Anna Moskwa auf Twitter.

Erneut betonte Moskwa, dass insbesondere eine Quecksilber-Verseuchung nicht stattgefunden habe: "Das staatliche Veterinärinstitut hat sieben Arten getestet. Es hat Quecksilber als Ursache für das Fischsterben ausgeschlossen." Man warte nun auf die Ergebnisse von Untersuchungen auf andere Schadstoffe. In Polen wird derweil darüber spekuliert, dass möglicherweise Chemie-Abfälle in den Fluss gekippt wurden. Der polnische Vize-Innenminister Maciej Wasik teilte mit, "eine Belohnung von einer Million Zloty" - umgerechnet 210.000 Euro - solle dabei helfen, "die Verantwortlichen dieser Umweltkatastrophe zu finden".

Polnische Behörden reagierten spät

Polnische Behörden hatten nach Regierungsangaben bereits Ende Juli Hinweise, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische treiben. Nun stehen Regierung und Behörden in der Kritik, allzu lange gezögert zu haben, ehe sie Maßnahmen ergriffen. Am Freitagabend entließ Regierungschef Mateusz Morawiecki deshalb die Leiter der Wasserbehörde und der Umweltbehörde.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte, erst am "9. oder 10. August" über die Umweltkrise informiert worden zu sein. "Es ist eindeutig, dass ich zu spät davon erfahren habe. Die betroffenen Behörden hätten mich früher informieren müssen", sagte Morawiecki im westpolnischen Gorzow Wielkopolski.

"Deutsch-polnische Zusammenarbeit hat nicht funktioniert"

Bundesumweltministerin Steffi Lemke räumte ein, dass es auch bei der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen deutliche Defizite gab. Lemke kritisierte, dass Informationen von polnischer Seite gefehlt hätten. "Die Frage der deutsch-polnischen Zusammenarbeit hat an dieser Stelle ganz offensichtlich nicht funktioniert", sagte die Ministerin: "Sonst hätten wir früher Informationen erhalten, zumindest das Land Brandenburg oder auch die Anrainerkommunen."

Krisentreffen in Stettin geplant

Sie habe nun eine bessere Koordinierung vereinbart, sagte Lemke am Samstagabend bei einem Besuch in Frankfurt (Oder). Mit der polnischen Umweltministerin Anna Moskwa habe sie in einem ersten Gespräch vereinbart, dass es eine gemeinsame Bewertung durch Experten sowie einen Austausch der Analyseergebnisse geben solle.

Für den frühen Sonntagabend ist nach Angaben von Lemkes Ministerium ein Treffen in Stettin geplant, an dem neben Lemke und Moskwa auch Polens Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk sowie die Umweltminister von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Axel Vogel (Grüne) und Till Backhaus (SPD), teilnehmen sollten.

Auswirkungen auf die Ostsee noch unklar

Zeigen muss sich noch, inwieweit sich das Fischsterben auf die Ostsee ausweitet. Das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat vor Auswirkungen der Katastrophe in der Oder auf das Stettiner Haff gewarnt. Es sei damit zu rechnen, dass die Belastungen die Odermündung nahe Stettin (Polen) abhängig von Wind- und Strömungsverhältnissen erreichen, schrieb das Ministerium am Freitagabend. Im Verlauf des Samstags könne der vorpommersche Teil des Stettiner Haffs betroffen sein.

Bundesumweltministerin Lemke schloss nicht aus, dass die Behörden eine Badewarnung etwa im Bereich der Insel Usedom für die Ostsee aussprechen könnten: "Wir haben eine Giftfracht im Fluss." Sie wisse nicht, "wann die sich soweit verdünnt haben wird, dass sie keine Gefahr für Natur um Mensch darstellt". Die Behörden würden Warnungen aussprechen, wenn es notwendig sei.

Morawiecki: Oder wird "Jahre brauchen", um sich zu erholen

Polens Ministerpräsident Morawiecki ist sich jedenfalls schon sicher, dass das Ausmaß der Verschmutzung "sehr groß" sei, "groß genug, um sagen zu können, dass die Oder Jahre brauchen wird, um zu ihrem Naturzustand zurückzufinden"