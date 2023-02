Fischsterben an der Oder - die nächste Katastrophe wartet schon

Cigacice, ein kleiner Ort an der Oder, gut 80 Kilometer vor der Grenze zu Deutschland. Ende August trifft sich hier eine kleine Gruppe Wütender. "Was hat die Oder vergiftet", fragen sie, während zu diesem Zeitpunkt ein paar Meter weiter im Fluss immer noch die toten Fische vorbeitreiben. Die Demonstrierenden rufen "Wir wollen die Wahrheit!".

Viel Zeit, wenig Antworten

Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. Besonders viele Antworten haben die Menschen in Cigacice in dieser Zeit jedoch nicht bekommen. Die Primnesium Parvum war es, die sogenannte "Goldalge". Das haben Untersuchungskommissionen in Deutschland und Polen, die - anders als angekündigt - auch mehr nebeneinander als miteinander gearbeitet haben, Ende September erklärt.

Die Salzwasseralge hat eigentlich in Süßwasserflüssen nichts verloren, konnte sich aber durch hohe Salzeinleitungen aus der Industrie auch in der Oder ansiedeln. Ihre Blüte ist giftig, das hat die Fische und andere Flusstiere das Leben gekostet.

Einen Verantwortlichen, gar einen strafrechtlichen Schuldigen, konnte man auf polnischer Seite nicht ausfindig machen, erklärte im September der Generaldirektor der polnischen Umweltschutzbehörde Andrzej Szweda-Lewandowski: Keiner der kontrollierten Betriebe habe über der Norm liegende Abwässer eingeleitet. "Für alle kontrollierten Einleitungen gab es wasserrechtliche Genehmigungen", so Szweda-Lewandowski.

Vertuschung auf polnischer Seite?

Als die deutsche Untersuchungskommission im September ihren Abschlussbericht zur Oderkatastrophe vorstellt, präsentiert Andrzej Szweda-Lewandowski einen Zwischenbefund. Auf den vollständigen Untersuchungsbericht wartet man in Polen bis heute.

Auch Bergbaubetriebe oder der niederschlesische Kupferkonzern KGHM, die als mögliche Verursacher schnell unter Verdacht gerieten, verschwanden wieder aus dem Fokus. Zwar haben sie enorme Mengen Salze eingeleitet, aber eben alles mit Erlaubnis der Wody Polskie, der polnischen Wasserbehörde – einer durch die PiS-geführte Regierung 2018 geschaffenen Behörde, die parallel zu den regionalen Verwaltungen von Warschau aus die polnischen Wasserwege vor allem bewirtschaftet.

Für die polnische Regierung ist die Oder weniger ein Naturraum, als ein Wirtschaftsfaktor. Wie wenig man auf deutsche Naturschutzbedenken gibt, machte bei einem Wahlkampfauftritt im Dezember PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski deutlich. Die Deutschen wollten Polen zu einem Freilichtmuseum machen, erklärte er. "Die wirtschaftliche Entwicklung Polens ist, um es vorsichtig auszudrücken, kein Ziel der Deutschen", so Kaczynski.

Den Bock zum Gärtner gemacht

Im selben Monat ließ ein Warschauer Verwaltungsgericht nach Klagen deutscher Umweltschützer und des Brandenburger Umweltministeriums den polnischen Oderausbau vorläufig stoppen. Wody Polskie, die Wasserbehörde, legt ein Einspruch ein – und baut seither weiter. Przemysław Daca, der frühere Leiter der Behörde, wurde nach der Oderkatastrophe gefeuert. Jetzt ist er stellvertretender Leiter – ausgerechnet der Umweltschutzbehörde.

"Doppelherrschaft" bremst alle Bemühungen

Mit "gigantischer Arbeit" sei die Situation an der Oder analysiert worden, erklärt im Dezember der stellvertretende Umweltminister Jacek Ozdoba. Aber er räumt auch ein, dass sich eigentlich nichts geändert hat:

"Der Salzgehalt ist enorm und leider kann es zu weiteren Giftausscheidungen kommen, die ein Fischsterben verursachen können." Jacek Ozdoba, stellvertretender Umweltminister Polens

Solange das Problem der wasserrechtlichen Genehmigungen nicht gelöst wird, müsse man sich darüber Gedanken machen, so Ozdoba. Sein Eingeständnis, dass sich regionale und Warschauer Behörden gegenseitig im Weg stehen, er nennt es "Doppelherrschaft", kommt einer Kapitulation gleich.

Fischsterben geht wohl weiter, wenn es wärmer wird

Beim WWF Polska gibt man sich inzwischen keiner Illusion mehr hin. Die Umweltschützerin Alicja Pawelec befürchtet, dass das Tiersterben weitergeht, sobald die Temperaturen wieder steigen:

"Die Situation wird nicht besser. Die ganze Zeit beobachten wir, dass die Salzgehaltnormen um das Vier- bis Fünffache überschritten werden. An einigen Stellen ist der Salzgehalt heute höher als während der Katastrophe. Nur dank der niedrigen Temperaturen blüht die Goldalge gerade nicht." Alicja Pawelec, WWF Polska

Nochmal so schlimm wie im letzten Jahr werde das Sterben aber nicht, sagt Alicja Pawelec mit hörbarem Frust. Laut Schätzungen seien im Sommer 2022 bereits etwa 50 Prozent der Fische und 80 Prozent der Muscheln gestorben. Viel lebt nicht mehr in der Oder, was noch vergiftet werden könnte.