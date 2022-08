Fischsterben: Forscher sehen Verdacht gegen Algengift erhärtet

Im Rätsel um das massive Fischsterben in der Oder verdichten sich aus Sicht des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie die Hinweise, dass die Tiere an einem von Algen produzierten Gift verendet sind. Das starke Wachstum der Alge, die eigentlich im Brackwasser gedeiht, gehe wiederum auf einen Salzeintrag in den Fluss zurück, sagte Forscher Tobias Goldhammer am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist unsere derzeit am wahrscheinlichsten scheinende Hypothese."

Tests an Fischeiern bestätigen tödliche Wirkung der Alge

Das Berliner Institut hatte vergangene Woche auf das starke Wachstum der Algenart Prymnesium parvum hingewiesen, die ein für Fische tödliches Gift bilden kann. Am Wochenende ergänzte das Institut, dass dieses Gift im Wasser der Oder tatsächlich nachgewiesen worden sei. Zudem hätten Satellitendaten eine massive Algenblüte in der Oder belegt.

Erste Tests an Fischeiern mit dem Oderwasser hätten die tödliche Wirkung bestätigt, sagte Goldhammer der dpa. "In der Indizienkette ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Algenblüte ursächlich ist für dieses Fischsterben." Endgültig erwiesen sei das aber noch nicht.

Algenblüte geht auf menschliche Einflüsse zurück

Wichtig sei zudem, dass die Algenblüte kein natürliches Ereignis sei, sondern auf menschliche Einflüsse zurückgehe, nämlich auf die erhöhte Salzfracht im Flusswasser. Woher das Salz stamme, sei derzeit nicht nachzuweisen. Auch spielten vermutlich weitere Faktoren eine Rolle, darunter das Niedrigwasser und eine erhöhte Wassertemperatur, sagte Goldhammer. Er ist Forschungsgruppenleiter in der Abteilung Ökohydrologie und Biogeochemie am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).

Lemke: Ausbau der Oder für Schifffahrt stoppen

Bundesumweltministerin Steffi Lemke fordert außerdem ein Ende des Ausbaus des Flusses für die Schifffahrt. "Der Ausbau der Oder muss nun gestoppt werden", forderte die Grünen-Politikerin, ohne die polnische Seite direkt zu erwähnen. "Der Ausbau belastet dieses wertvolle Ökosystem zusätzlich." In Deutschland wird anders als in Polen Regierungsangaben zufolge nicht an einer Vertiefung oder Erweiterung des Grenzflusses gearbeitet. Lemke sprach sich dafür aus, den Fluss stattdessen wo möglich zu renaturieren. "Gesunde und intakte Flüsse helfen dabei, den Wasserhaushalt zu stabilisieren und können Dürren abmildern", sagte sie.

Die Ursache des massenhaften Fischsterbens in der Oder ist noch nicht abschließend geklärt. Zusätzlich zu der Algenhypothese gilt es als wahrscheinlich, dass verschiedene Ursachen zusammen gekommen sind, darunter Einleitungen von Chemikalien auf der polnischen Seite.

Bundesregierung wehrt sich gegen "Fake News"-Vorwurf

Über die Untersuchungen und Forderungen hinaus hat die Bundesregierung polnische Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Fischsterben zurückgewiesen. "Wir bedauern, dass es zu dieser Bewertung von polnischer Seite gekommen ist", sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums in Berlin mit Blick auf den Vorwurf aus Warschau, Deutschland verbreite "Fake News" (Falschnachrichten).

