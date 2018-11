First Lady Melania Trump im Weihnachtswald des Weißen Hauses

Die First Lady twitterte ihren Gang durchs weihnachtlich herausgeputzte Weiße Haus in einem Video auf Twitter. Doch das rief zum Teil sehr kritische Kommentare hervor. Am künstlichsten wirkt auf manche User eine Szene, in der die First Lady durch eine Gasse roter Baumkegel stiefelt. Einige fühlen sich da an die Grusel-Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" erinnert, eine Sience-Fiction Story, in der Frauen brutal unterdrückt werden und weder lesen noch arbeiten dürfen; andere finden, die Bäume sehen eher aus wie große Wischmobs von Autowaschanlagen.

29 Bäume und 14.000 rote Schmuckstücke

Auch Fotos postete Melania via Twitter. Sie zeigen, wie sie letzte Hand an die Weihnachtsdeko legt und die roten Bälle ins rechte Licht fingert - mit im Bild ihre rotledernen Handschuhe.

In der Kreuzhalle und dem großen Foyer seien 29 Bäume mit 14.000 roten Ornamenten behängt worden, teilte das Weiße Haus mit. Die Farbe lässt sich auch im US-Präsidentensiegel finden.

Rot ist in diesem Jahr eine der dominanten Farben der White-House-Weihnachtsdeko. Rot sei ein "Symbol des Mutes und der Tapferkeit", ließ die Verwaltung des Weißen Hauses dazu mitteilen. "Unser Thema ehrt das Herz und den Geist des amerikanischen Volkes", betont die 48-jährige Gattin des US-Präsidenten. Sie ist in dieser Rolle traditionell für die Auswahl der Weihnachtsdeko zuständig. Diesmal erklärte Melania, die Dekoration zeige die "vielen Prachtstücke", die in den USA zu finden seien.

Zuckerzeug, rote Schleifen und eine Krippe

Auch das Weiße Haus stellte ein Image-Video online, das Melania beim Bewundern und Fertigstellen inmitten der diesjährigen Weihnachtsdeko zeigt. Melania lässt sich von weiß bemützen Zuckerzeug-Fachkräften bunte Schneemann-, Glocken-, und Hütchen-Plätzchen präsentieren, tätschelt eine überdimensionale rote Schleife an einem Kranz, und auch ein Kaminfeuer und sogar eine Krippe mit Jesuskind gibt es im Video.

Die Kamera schaut Melania über die Schulter, wie sie ein Spalier Tannen mit künstlichen Eiszapfen und kunstvollem Schnee in den Räumen abschreitet. Im Video steht die First Lady im Weißen Haus in einem Raum mit Weihnachtsbäumen und lässt sich von einem Bediensteten geduldig den Weg zum nächsten Raum weisen, wo wieder ein weiterer Weihnachtsbaum wartet.

Im Laufe des Monats Dezember rechnet das Weiße Haus nach einigen Angaben mit rund 30.000 Besuchern.