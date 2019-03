Finnlands Regierung zerbricht an Gesundheitsreform

Regierungschef Juha Sipilä will Präsident Sauli Niinistö noch am Vormittag darum bitten, den Abgang des Kabinetts zu genehmigen, teilte das Präsidialbüro in Helsinki mit. Sipilä kündigte dazu eine Pressekonferenz an.

Gescheitert am größten Projekt

Grund für den Rückzug ist offenbar eine gescheiterte Sozial- und Pflegereform des Mitte-Rechts-Bündnisses. Der finnische Rundfunk Yle berichtete, die Regierungsparteien seien zu dem Schluss gekommen, dass die Zeit nicht ausreiche, um ein Gesetzespaket für die Reform noch bis zur Wahl am 14. April durchzubekommen. Sipilä hatte die Reform mehrmals als das wichtigste und größte Projekt seiner Regierung bezeichnet.