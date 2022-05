Finnlands Nato-Ambitionen: Westen unterstützt, Russland droht

Die Bekanntgabe der finnischen Staatsregierung, vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen schnelle Nato-Beitritt anzustreben, hat für viel Zuspruch in der Weltgemeinschaft und für Kritik und Drohungen aus Russland geführt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprachen Helsinki Unterstützung für den Nato-Beitritt zu. Macron sprach von einer "souveränen Entscheidung" Finnlands, die er "voll und ganz unterstützt", wie der Elysée-Palast mitteilte.

Kreml: Finnland-Beitritt "eindeutig Bedrohung"

Der Kreml ließ dagegen verlauten, die Nato-Erweiterung würde "die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen." Ein Sprecher sagte: "Alles wird davon abhängen, wie dieser Prozess vonstatten geht, wie weit die militärische Infrastruktur an unsere Grenzen heranrücken wird". Aber Russland sehe einen möglichen Beitritt Finnlands "eindeutig" als Bedrohung. Russland und Finnland haben eine 1.300 Kilometer lange gemeinsame Grenze.

Finnlands Präsident Niinistö sagte in Richtung Moskau: "Ihr habt das verursacht. Schaut in den Spiegel." Später schlug er eine versöhnliche Note an und warb für weitere grenzüberschreitende Zusammenarbeit in "praktischen Angelegenheiten".

Stoltenberg verspricht "reibungslose" Aufnahme

In Washington sagte Pentagon-Sprecher John Kirby, Russlands Präsident Wladimir Putin "wollte keine starke Nato an seiner Westflanke". Aber jetzt bekomme er genau dies. Aus dem US-Senat, der einer Nato-Erweiterung zustimmen muss, kam breite Unterstützung für einen finnischen Beitritt zum Bündnis.

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte Finnlands Beitrittsabsicht und stellte eine "reibungslose und zügige" Aufnahme in Aussicht.

Beitrittsprozess kann Monate dauern

Nach der Einreichung einer offiziellen Bewerbung müssen alle 30 Nato-Mitgliedstaaten den Beitrittsantrag ratifizieren – ein Prozess, der Monate dauern kann. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto ging von einem Beitritt seines Landes "frühestens" am 1. Oktober aus.

Der Erfolg des Prozesses in Finnland stehe indes außer Frage, davon geht die Politologin und Nordeuropa-Expertin Minna Ålander von der Stiftung Wissenschaft und Politik aus. Sie ist sich sicher, dass das Parlament in Helsinki einem NATO-Beitritt Finnlands zustimmen wird. Das hat sie am Abend im BR Fernsehen dargelegt.

Finnland "nie wieder allein gegen Russland"

150 der 200 Abgeordneten im finnischen Parlament hätten bereits ihre Zustimmung signalisiert, sagte Ålander, die selbst Finnin ist, bei BR24. Nach den Erfahrungen aus dem sogenannten Winterkrieg von 1939, bei dem die Rote Armee Finnland aufgrund von Gebietsforderungen angegriffen hatte, wolle Finnland "nie wieder alleine gegen Russland dastehen", so Ålander.

Dennoch sei die Zäsur historisch, der Umschwung in der öffentlichen Meinung sei über Nacht passiert am 24. Februar, als Russlands Krieg gegen die Ukraine begann. "Da kam diese Erkenntnis schlagartig, dass auf Russland als Nachbarn endgültig absolut kein Verlass mehr ist. Russland kann willkürlich Nachbarstaaten angreifen. Somit hat man die alten Prinzipien - nämlich gute Beziehungen zu Russland und gleichzeitig eigene, starke Landesverteidigung - über Bord werfen müssen."

Politologin: Finnland ist gut vorbereitet

Ålander sagte in dem Interview auch, man gehe davon aus, dass Russland auf den Nato-Beitritt Finnlands in irgendeiner Form reagieren werde. "Wir kennen diese Drohungen aus dem Kreml ja schon seit zehn Jahren. Man würde sich eher wundern, wenn nichts passieren würde." Finnland sei sehr gut vorbereitet, nicht erst seit diesem Frühling. "Wir machen uns keine allzu großen Sorgen", so die Politologin.

Am Sonntag soll der zuständige Ausschuss den Beschluss für eine Bewerbung bei der Nato formell fassen und diesen dem Parlament vorlegen.

mit afp-Material