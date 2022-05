Finnland und Schweden: Schritt für Schritt zum Nato-Beitritt

Für eine Aufnahme in die Nato muss der Beitrittskandidat zuerst in Brüssel offiziell sein Interesse anmelden – was Finnland und Schweden gerade getan haben. Dann prüft die Allianz, ob die Bewerber die nötigen Voraussetzungen erfüllen.

Neue Nato-Mitglieder müssen nämlich europäische Länder und stabile Demokratien sein, die Minderheiten fair behandeln und sich für friedliche Krisenlösungen stark machen. Außerdem darf es auf ihrem Staatsgebiet keine militärischen Konflikte geben. Und: Die Beitrittskandidaten müssen sowohl den Willen als auch die Fähigkeiten haben, sich militärisch im Bündnis zu engagieren.

Finnland und Schweden: Alte Demokratien mit wehrhafter Armee

Bei den beiden skandinavischen Staaten trifft das ganz offensichtlich zu. Die finnische Armee ist traditionell auf die Landesverteidigung ausgelegt und besitzt eine große Zahl von Artilleriesystemen, die schwedischen Streitkräfte verfügen über eine moderne Marine mit Korvetten und U-Booten. Beide Länder bringen zudem eine starke Luftwaffe mit.

Die Nato ist deshalb davon überzeugt, dass eine Erweiterung Richtung Norden nicht nur mehr Sicherheit für die beiden skandinavischen Länder bringt, sondern das westliche Verteidigungsbündnis insgesamt stärker macht.

Alle 30 Mitgliedsländer müssen zustimmen

Daher hofft die große Mehrheit der Nato-Staaten, dass die Türkei ihren Widerstand gegen eine Aufnahme von Finnland und Schweden schnell aufgibt. Denn nur wenn alle 30 Mitgliedsländer Ja sagen, werden die Kandidaten zu formellen Beitrittsgesprächen eingeladen. Auch bei der offiziellen Erweiterung der Militärallianz ist am Ende Einstimmigkeit gefordert. In Deutschland entscheidet darüber der Bundestag.

Jeder einzelne Nato-Staat hat also ein Veto-Recht. Davon macht die Türkei gerade Gebrauch. Die Regierung in Ankara wirft Schweden und Finnland vor, zu wenig gegen kurdische Extremisten zu unternehmen.

Diplomaten in Brüssel halten das allerdings für vorgeschoben und vermuten, dass Präsident Erdogan vielmehr Zugeständnisse bei Rüstungsgeschäften erreichen will. Eine Reihe von Nato-Staaten, darunter die USA und Deutschland, haben ihre Lieferungen nämlich nach dem nicht abgesprochenen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien 2019 eingeschränkt oder auf Eis gelegt. Auch der Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems durch die türkische Regierung war in der Nato und in Washington auf Kritik gestoßen.

Druck auf die Türkei wächst

Die europäischen Verteidigungsminister gehen davon aus, dass sich die Bedenken der Türkei schon bald zerstreuen lassen. Der politische Druck auf Ankara ist ohnehin schon groß. Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine und der Drohungen aus Moskau Richtung Nato sei es schlicht nicht vermittelbar, wenn das Bündnis zwei so starken demokratischen Staaten wie Finnland und Schweden die Mitgliedschaft verweigern würde, heißt es in Brüssel.

Eintritt wohl noch in diesem Jahr

Im Nato-Hauptquartier wird damit gerechnet, dass die offizielle Einladung an Finnland und Schweden noch vor den Gipfeltreffen Ende Juni in Madrid ausgesprochen wird und beide Länder der Verteidigungsallianz in diesem Jahr beitreten können.

Zuletzt hatte das Militärbündnis Nord-Mazedonien aufgenommen, nach einem knapp zweijährigen Verfahren. Das Land ist seit März 2020 offiziell das 30. Nato-Mitglied.