Finnisches Parlament billigt Nato-Mitgliedsantrag des Landes

1.300 Kilometer Grenze mit Russland

Finnland beendet eine jahrzehntelange Tradition der Bündnisfreiheit. Der Antrag auf eine Nato-Mitgliedschaft ist eine Reaktion aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und eine veränderte Sicherheits- und Bedrohungslage. Finnland teilt eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Russlands Präsident Wladimir Putin warnt

Kremlchef Wladimir Putin hatte den Nato-Beitritt Helsinkis in einem Telefonat mit Finnlands Präsident als "Fehler" bezeichnet. Von Russland gehe keine Bedrohung für das Nachbarland aus.

Gleichzeitig warnte Putin, Finnlands Abkehr von der traditionellen Neutralität werde zu einer Verschlechterung der bislang guten nachbarschaftlichen Beziehungen führen.

Erdogan will Aufnahme vermutlich an Bedingungen knüpfen

Nach der formellen Beschluss ist nun ein einstimmiges Votum der Nato sowie die Ratifizierung durch die Parlamente aller 30 bisherigen Mitgliedstaaten nötig. Während Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in den vergangenen Wochen immer wieder betont hatte, die beiden nordischen Länder seien in dem Bündnis wärmstens willkommen, gilt mittlerweile als sicher, dass der türkische Regierungschef Recep Tayip Erdogan Bedingungen an eine Aufnahme der beiden nordischen Länder knüpfen wird.

Zum einen will die Türkei ihre Brücken zu Russland nicht abbrechen, weshalb sie auch die EU-Sanktionen nicht mitträgt. Zum anderen wirft die Regierung Erdogan den beiden Ländern die Förderung terroristischer Aktivitäten vor – gemeint ist der liberale Umgang mit der kurdischen Partei PKK und der Gülen-Bewegung. Drittens will Ankara Einschränkungen bei Waffenlieferungen aushebeln – die waren vor allem bei der türkischen Offensive 2019 in Nordsyrien innerhalb der EU ein Thema.

Mit einem dauerhaften Veto der Türkei wird jedoch nicht gerechnet – zu groß wäre der Druck nicht zuletzt der USA. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warf Erdogan vor, den Preis hochzutreiben und sprach von einer "Basar-Mentalität".

Auch Schweden auf Nato-Kurs

Auch in Stockholm tritt am Dienstag das Parlament zusammen, um über die Nato-Mitgliedschaft zu debattieren – eine Zustimmung gilt als praktisch sicher, weil im Vorfeld fast alle Parteien ihre Unterstützung erklärt hatten. Auch in der Bevölkerung beider Staaten gibt es inzwischen klare Mehrheiten für den Beitritt.