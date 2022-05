Finanzskandal im Vatikan – Hochrangiger Kardinal wehrt sich

An diesem Gerichtstag, hinter den dicken Mauern des Vatikan, wird niemand geschont. Kardinal Giovanni Angelo Becciu sitzt auf der Anklagebank – als erster Kardinal in der Kirchengeschichte. Becciu wird vorgeworfen, Gelder veruntreut zu haben. Er selbst bestreitet das.

Kardinal nimmt zum ersten Mal Stellung

Fast 50 Seiten ist die Erklärung lang, die der ehemals hochrangige Kardinal Becciu vorliest. Zweieinhalb Stunden braucht er dafür. Er nennt sie "dichiarazione spontanea", also spontane Erklärung. Er spricht von infamen und haltlosen Anschuldigungen. "Jedes kirchliche Amt wurde mir aberkannt. Ich wurde an den Rand der Kurie und der Kirche gedrängt", beklagt der Italiener. Es ist zum ersten Mal, dass sich Becciu vor Gericht verteidigt und zu den Vorwürfen Stellung nimmt.

Becciu verweist auf andere Mitarbeiter

Mehrere Jahre hatte Giovanni Angelo Becciu eine Schlüsselposition im Vatikan inne, als Substitut im Staatssekretariat managte er viele Gelder. Unter ihm investierte die Kurie mehrere Hundert Millionen Euro in eine Luxusimmobilie im Londoner Stadtteil Chelsea, dabei verlor sie aber selbst viele Millionen. Das Geld aus dem Peterspfennig, also die jährlich weltweit gesammelten Spenden für den Vatikan, habe er nicht unrechtmäßig verwendet. Stattdessen verweist der 73-Jährige bei Nachfragen im Gerichtssaal immer wieder auf andere Beschäftigte.

War das Geld die Auslöse für eine entführte Nonne?

Vorgeworfen wird dem Kardinal auch, dass er einer Sicherheitsberaterin unrechtmäßig Geld habe zukommen lassen. In seiner Erklärung betont er stattdessen, dass Geld für die Freilassung einer verschleppten Nonne verwendet wurde. Die Ordensfrau war in Mali von islamistischen Entführern verschleppt worden, nach vier Jahren kam sie im Oktober 2021 frei.

Becciu, einst einer der Spitzenberater des Papstes, behauptet in seiner Erklärung, dass Papst Franziskus ihn ausdrücklich dazu ermächtigt habe, die Operation voranzubringen, auch die notwendigen Zahlungen, um die Nonne freizubekommen. "Ich muss sagen, dass jeder Schritt dieser Operation mit dem Heiligen Vater abgesprochen war", so Becciu. Dies ist pikant, denn rund eine Million Euro sollen an die Entführer gegangen sein – islamistische Extremisten.

Vatikan könnte Probleme wegen Lösegeld bekommen

Dies könnte den Vatikan vor ernsthafte Probleme stellen. Das Geld, so lässt der angeklagte Kardinal wissen, sei zunächst an eine britische Sicherheitsfirma geflossen, die Kontakte zu den Entführern in Mali aufbaute und dann auch das Lösegeld bezahlte. Die Kontakte wiederum seien über die italienische Sicherheitsberaterin hergestellt worden, auch sie ist in dem Finanzprozess angeklagt.

Becciu vom päpstlichen Geheimnis entbunden

Für dessen Aussagen hat Papst Franziskus Kardinal Becciu vom sogenannten päpstlichen Geheimnis entbunden. Begonnen hatte der Prozess, den schon jetzt viele als historisch bezeichnen, Ende Juli. Am 14. Verhandlungstag nun blieb der 73-jährige Becciu bei seiner bisherigen Haltung: Er sieht sich weiterhin als Opfer.