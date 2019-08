Finanzminister Scholz legt Plan zum Soli-Abbau vor

Laut den Plänen von SPD-Finanzminister Olaf Scholz soll die Abgabe in einem ersten Schritt ab dem Jahr 2021 für rund 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen. Darüber hinaus werden dem Entwurf zufolge weitere 6,5 Prozent der Steuerzahler entlastet. Für sie soll der Soli zumindest teilweise abgeschafft werden. Dafür soll eine sogenannte Milderungszone eingeführt werden - soll heißen: Wenn das Einkommen die - deutlich erhöhte - Freigrenze überschreitet, soll die Abgabe nicht sofort in voller höher gezahlt werden, sondern langsam ansteigen. "Im Ergebnis werden 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zahler bessergestellt", heißt es in dem Entwurf.

Teile der Union pochen auf Abschaffung für alle

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus begrüßte den Entwurf. Es sei gut, dass Scholz jetzt den Koalitionsvertrag umsetze und den ersten Schritt zum Abbau des Soli geht. Dessen Abschaffung entlaste Millionen von Menschen in Deutschland. Allerdings stellte Brinkhaus auch klar:

"Wir in der Union halten aber weiter an dem Ziel fest, den Soli für alle Steuerzahler abzuschaffen. Das wurde bei der Einführung des Soli versprochen und ist für uns eine Frage der Verlässlichkeit." Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus

Soli bringt fast 19 Milliarden Euro pro Jahr

Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien vereinbart, den Solidaritätszuschlag für kleine und mittlere Abkommen in einem ersten Schritt bis 2021 abzuschaffen. Eine weitere Entlastung für alle Steuerzahler plant die SPD bisher nicht. In dem Gesetzentwurf des Finanzministers heißt es, es seien sozialstaatliche Erwägungen maßgebend, da höhere Einkommen einer stärkeren Besteuerung unterliegen sollen als niedrigere Einkommen.

Derzeit beträgt der Solidaritätszuschlag 5,5 Prozent der Körperschafts- und Einkommenssteuer. Dem Staatshaushalt brachte er im vergangenen Jahr den Zahlen des Finanzministeriums zufolge 18,9 Milliarden Euro ein. Dem jetzt vorgelegten Entwurf zufolge wären es künftig rund elf Milliarden Euro weniger.