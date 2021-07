Finanzminister der G-20 beschließen globale Steuerreform

Eine globale Steuerreform mit Mindeststeuern für große Unternehmen. Darauf haben sich nach Aussage von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) die Finanzminister der G20, der führenden Industrienationen der Welt bei ihrem Treffen in Venedig geeinigt.

Scholz: "großer geschichtlicher Moment"

Das sei ein "großer geschichtlicher Moment", so Scholz am Rande des Treffens. Zum Ende der Ministerdebatte habe es Applaus gegeben. Acht Länder, darunter aus Europa Irland, Ungarn und Estland verweigern allerdings bislang ihre Unterschrift.

15 Prozent Mindeststeuer für Unternehmen

131 Staaten haben den Plänen für eine Steuerreform zugestimmt. Diese sehen unter anderem eine Mindeststeuer von 15 Prozent vor. Damit soll verhindert werden, dass umsatzstarke Unternehmen sich in Steueroasen niederlassen. Auch dass sich Länder im Kampf der Firmenstandorte gegenseitig mit möglichst niedrigen Unternehmenssteuern unterbieten, soll die Reform verhindern.

Konzerne zahlen künftig auch dort, wo sie am meisten verdienen

Zudem sollen Konzerne nicht nur in dem Land besteuert werden, wo sie ihren Hauptsitz haben, sondern auch dort, wo der meiste Umsatz generiert wird. Das geschieht oft in Schwellenländern mit billigen Löhnen. Durch die neuen Regeln sollen diese Länder also auch einen Teil des Kuchens abbekommen.

Steuerreform soll schon 2023 greifen

Die neuen Regeln sollen schon ab 2023 greifen. "Das alles ist wirklich ein großer Fortschritt", so Scholz bei dem Treffen der Finanzminister. Der Bundesfinanzminister betonte, die OECD-Steuerreform werde für die 100 profitabelsten Unternehmen etwas verändern. Das betrifft auch deutsche Konzerne. Wenn diese beispielsweise im Ausland nur geringe Steuern auf ihre Profite zahlen, wird künftig in Deutschland die Differenz zum neuen Mindeststeuersatz zusätzlich erhoben.