Finanzexperten des Bundestages beraten über Wirecard

Am Mittag muss zunächst Bundesjustizministerin Christine Lambrecht dem Finanzausschuss Rede und Antwort stehen. Die SPD-Politikerin wird im Ausschuss mit den Parlamentariern darüber diskutieren, welche Reformen im Bereich der Wirtschaftsprüfung nach dem Wirecard-Skandal nötig sein könnten. Morgen sind dann unter anderem Vertreter der Finanzaufsicht BaFin geladen. Sehr spannend dürfte auch eine Frage sein, die heute Nachmittag im Mittelpunkt der Ausschussberatungen steht und bei der es um einen weiteren SPD-Minister geht: Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Wirecard-Skandal: Welche Fehler hat die FIU gemacht?

Scholz hat die Oberaufsicht über den Zoll, und beim Zoll ist die Financial Intelligence Unit (FIU) angesiedelt. Hat die Anti-Geldwäsche-Einheit im Zuge des Wirecard-Skandals schwere Fehler gemacht? Um diese Frage geht es, und sie steht bereits seit Ende Juni im Raum. Der Verdacht: Die FIU könnte schon im vergangenen Jahr bei ihr gelandete Warnmeldungen rund um den inzwischen insolventen Online-Zahlungsabwickler falsch bewertet haben. Aktuell durchforstet die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes frühere Hinweise mit Bezug zu Wirecard.

Auffällig ist: War zu Beginn dieser Aufarbeitung im Scholz-Ressort noch von etwa 70 Hinweisen mit Wirecard-Bezug die Rede, sind es inzwischen mehr als doppelt so viele – 144. So hat es das Bundesfinanzministerium dem FPD-Finanzexperten Markus Herbrand und Linken-Fraktionsvize Fabio de Masi jeweils schriftlich am 28. August mitgeteilt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese Zahl noch einmal verändert. Denn: die Analyse läuft noch.

Meldungen mit Wirecard-Bezug: Nicht immer geht es um die aktuellen Vorwürfe

Bezug zu Wirecard bedeutet, dass es sich dabei nicht ausschließlich um Hinweise handelt, die sich gegen Wirecard-Verantwortliche richten und bei denen es um die in Rede stehenden Vorwürfe des Bilanz-Betrugs und der Marktmanipulation geht. Damit können zum Beispiel auch Transaktionen von Kunden der Wirecard Bank AG gemeint sein, die mit dem Skandal gar nichts zu tun haben.

53 Meldungen der FIU liegen jetzt beim LKA Bayern

Die FIU hat inzwischen allerdings 53 dieser Meldungen an das bayerische Landeskriminalamt weitergeleitet, weil dabei die genannten Vorgänge bei Wirecard eine Rolle spielen. Weitere befänden sich "in der Analyse", so das Bundesfinanzministerium. Von zwei Ausnahmen abgesehen seien diese aber erst nach Bekanntwerden des Skandals Ende Juni bei der FIU aufgelaufen, betont das Ministerium. Und es hebt auch hervor: "Keine der in diesem Kontext übermittelten Verdachtsmeldungen enthielt auch nur ansatzweise einen klaren Hinweis auf den (…) Vorwurf der systematischen Bilanzmanipulation, der eine frühzeitige Aufdeckung der Verfehlungen bedeutet hätte."

FDP und Linke wollen Untersuchungsausschuss, Grüne zögern noch

Unabhängig davon halten sowohl die FDP als auch Linke an ihrer Forderung nach Einrichtung eine Wirecard-Untersuchungsausschusses fest. Linken-Fraktionsvize Fabio de Masi warf der Bundesregierung eine "Salami-Taktik" vor, zum Beispiel mit Blick auf die Herausgabe von Dokumenten. "Wir werden nur mit einem Untersuchungsausschuss volle Akteneinsicht erhalten", sagt de Masi.

FPD-Finanzexperte Markus Herbrand kritisiert, die Aufarbeitung der "krisengeschüttelten Anti-Geldwäsche-Behörde lässt jetzt immer mehr Betrügereien von Wirecard ans Licht treten, die eigentlich schon längst hätten bekannt sein müssen".

Die Grünen zögern im Gegensatz dazu noch, ob sie sich für einen Untersuchungsausschuss einsetzen wollen. Nach den Worten von Lisa Paus, Grünen-Obfrau im Finanzausschuss, werde ihre Fraktion nach dem Ende des zweiten Sondersitzungstages Bilanz ziehen – "umgehend".