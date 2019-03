Karla (14) hat sich heute in der Schule krank gemeldet. Ihre Lehrer ahnen und akzeptieren, dass Karla nicht von einem Virus, sondern von der Begeisterung für eine neue Massenbewegung angesteckt ist, und nicht die Grippe hat, sondern einen Termin vor dem Kapitol in Washington DC. Hier findet heute die größte Kundgebung von #FridaysForFuture in den USA statt - eine von mehr als 160. 1.660 sind es weltweit, vielleicht auch mehr - in einigen Gegenden der Welt wie etwa Afrika fließen die Informationen spärlich.

Die USA sind neben Europa und Asien eines der Zentren der Bewegung, was nicht zuletzt an Donald Trumps Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens liegt. Und Karla ist eine der wichtigsten Organisatorinnen des Protests. Eigentlich geht sie in die 8. Klasse. Jetzt hängt sie ständig in Telefonkonferenzen mit den Organisatoren der "Fridays for Future" quer durch die USA von Minnesota nach Texas, von Ohio bis Kalifornien.

"Die Politiker müssen uns ernst nehmen, denn wir müssen mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen leben. (...) Wenn sich nichts ändert, werden wir weiter streiken. Das ist ein Versprechen. Wir streiken weiter." Karla, 14, Klimaschützerin aus Washington