Feuerwehr am Limit - Helfer ohne Hilfe

Höchste Alarmstufe im hessischen Cölbe im Juli. Es ist einer der heißesten Tage des Jahres. Am Nachmittag hatte offenbar ein Funke bei der Ernte das Feuer entfacht. Der Wind trieb es weiter. Nun droht sich der Brand in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Hessens auszubreiten.

Die Einsatzleitung hat einen Löschhubschrauber angefordert. Aber der kann nicht kommen, wegen eines technischen Defekts. 400 Einsatzkräfte sind auf sich alleine gestellt. Das Löschwasser muss mühsam herbeigeschafft werden. Erst in den Morgenstunden kommt endlich die Unterstützung aus der Luft, der Brand ist unter Kontrolle. Aber der Einsatz hat seinen Preis: Neun Feuerwehrmänner müssen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Formularwut erschwert die Arbeit

In Hessen verzögerte sich der Einsatz des Löschhubschraubers wegen eines technischen Defektes. Anderswo entscheiden oft Behörden darüber, ob und wann ein Löschhubschrauber kommt. Werner Greif leitet mehrere Feuerwehren in Sachsen-Anhalt und kämpft seit Jahren gegen die Bürokratie: Für jeden Einsatz muss er verschiedene Formulare ausfüllen – während das Feuer sich ausbreitet. Zum Beispiel die "Anforderung von Luftfahrzeugen der Landespolizei". Hinzu kommt dann noch eine sogenannte "Kostenübernahmeerklärung". "In der Regel dauert diese Anforderungsodyssee eine Stunde, die Erfahrung zeigt eher zweieinhalb bis drei Stunden", beklagt Greif im report München-Interview. Und bevor diese Formulare nicht unterschrieben sind, startet auch kein Hubschrauber. Wertvolle Zeit, die verrinnt.

Löschhubschrauber bleiben am Boden

Zu langsame Unterstützung aus der Luft ist nicht das einzige Problem für Rettungskräfte. Die Ausrüstung in Deutschland sei insgesamt nicht auf Waldbrände ausgelegt, sagt der Vorsitzende des Arbeitskreises Waldbrand des Deutschen Feuerwehrverbands, Ulrich Cimolino. Beispielsweise sei die übliche Schutzjacke für Kurzeinsätze bei Wohnungsbränden gedacht – um Menschen aus den Flammen zu holen. Die Jacke schütze gut vor Flammen, ist aber auch besonders dick. Darin mehrere Stunden bei hohen Temperaturen zu arbeiten, wie bei einem Waldbrand nötig – aus Sicht von Ulrich Cimolino undenkbar: "Sie können nicht mehr richtig denken und im schlimmsten Fall fallen Sie in Ohnmacht." In Deutschland stehe Wohnungsbrand im Fokus – Waldbrand spiele weder in der Ausbildung noch in der Ausrüstung bisher eine große Rolle.

Waldbrandgefahr gestiegen

Dabei ist die Waldbrandgefahr in vielen Regionen Deutschlands gestiegen. Nach einer Recherche des ARD-Politikmagazins "report München" ist seit 2018 – also innerhalb von viereinhalb Jahren – mehr Waldfläche verbrannt als in den 20 Jahren zuvor.

Einige Bundesländer steuern gegen – beispielsweise haben sie leichte Schutzjacken für Waldbrände zur Pflicht erklärt oder Spezialfahrzeuge angeschafft. In jedem Bundesland sind die Regelungen anders. Und oft müssen es die Freiwilligen Feuerwehrleute ausbaden.

Oft mühsame Anforderung von Löschhubschraubern

Bei einem anderen Brand Mitte Juli, bei Gifhorn in Niedersachsen, wurde ein weiteres Problem deutlich. Die Flammen drohten sich immer weiter in ein Moorgebiet auszubreiten.

Ein Löschhubschrauber stand nach Feuerwehrangaben nur wenige Flugminuten entfernt bereit. Aber er konnte nicht starten, die Genehmigung der Behörden zog sich über Stunden hin. Irgendwann wurde es dunkel. Und dann darf nicht mehr geflogen werden. Das Innenministerium in Niedersachsen schreibt auf Anfrage, man prüfe derzeit, warum es nicht zu dem Einsatz des Löschhubschraubers gekommen sei.

Mehr zum schwierigen Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehr-Leute am 2.8.2022 in report München im Ersten - und in der ARD Mediathek.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!