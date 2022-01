Feuer zerstört südafrikanisches Parlament

Ein Großbrand hat am Sonntag den südafrikanischen Parlamentskomplex erfasst und schwere Schäden angerichtet. Der Sitz der Abgeordneten in Kapstadt sei "komplett verbrannt", sagte am Nachmittag ein Parlamentssprecher. Das Feuer sei weiterhin nicht unter Kontrolle.

Die Ursache für den riesigen Brand, der den gesamten Parlamentskomplex in Rauchwolken hüllte, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Präsident Cyril Ramaphosa sagte vor Ort, eine Person sei im Zusammenhang mit dem Feuer von der Polizei festgenommen worden und werde vernommen.

"Sehr trauriger Tag für die Demokratie"

Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen. Der Brand war gegen 4 Uhr (MEZ) im ältesten Flügel des Parlamentskomplexes ausgebrochen und griff von dort auf andere Gebäude über.

Am Nachmittag wütete das Feuer in den Kammern der Nationalversammlung, wie die Ministerin für öffentliche Arbeiten und Infrastruktur, Patricia de Lille, vor Journalisten mitteilte. Hinter ihr stieg Rauch von dem historischen weißen Gebäude mit großen Eingangssäulen auf. "Das ist ein sehr trauriger Tag für die Demokratie, denn das Parlament ist die Heimat unserer Demokratie." Teile der Decken seien eingestürzt.

Feuerwehrsprecher Jermaine Carelse sagte, bisher seien keine Verletzten gemeldet worden. Das Parlament war wegen der Weihnachtsferien geschlossen.

Regierung in Pretoria, Parlament in Kapstadt

Parlamentspräsidentin Nosiviwe Mapisa-Nqakula warnte vor Spekulationen, dass es sich um einen Anschlag gehandelt haben könnte. "Solange kein Bericht vorliegt, der Brandstiftung belegt, müssen wir vorsichtig sein mit Andeutungen", sagte sie.

Kapstadt ist seit 1910 Sitz des südafrikanischen Parlaments, während die Regierung in Pretoria angesiedelt ist. Im Parlament in Kapstadt hatte der damalige Präsident Frederik de Klerk 1990 das Ende des rassistischen Apartheid-Regimes erklärt.