Feuer und Schüsse in berüchtigtem Gefängnis in Teheran

Neue Proteste in mehreren Städten

Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen gingen auch am Samstag in vielen Städten Demonstranten gegen die Führung der islamischen Republik auf die Straße, unter anderem in der Hauptstadt Teheran. Die Organisation Iran Human Rights mit Sitz in Norwegen veröffentlichte Videos, die Proteste in der Stadt Maschhad zeigen sollen. In Sakes traten Ladenbesitzer demnach in den Streik. Weitere Bilder sollen Schülerinnen zeigen, die auf den Straßen von Sanandadsch, die Hauptstadt der Provinz Kurdistan, "Frau, Leben, Freiheit" skandieren. Auch aus Isfahan und weiteren Städten wurden Proteste gemeldet.

EU weist auf Demonstrationsfreiheit hin

Die Menschen im Iran hätten das Recht, "friedlich zu protestieren und die Grundrechte zu verteidigen", schrieb der EU-Außenbeauftragte Borrell nach einem Telefongespräch mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dieser hatte laut einer am Samstag veröffentlichten offiziellen Erklärung in dem Telefonat am Freitag den Europäern empfohlen, "das Thema mit einem realistischen Ansatz zu betrachten".

Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im Iran hatten die EU-Länder sich am Mittwoch auf neue Sanktionen gegen Teheran geeinigt. Laut Diplomatenkreisen sollen die EU-Außenminister die Strafmaßnahmen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg offiziell beschließen.