Feuer auf Euböa breiten sich weiter aus

Kurz sah es so aus, als würde sich die Lage auf Euböa ein wenig entspannen. Der Wind hatte ein wenig nachgelassen, die Einsatzkräfte konnten das Feuer zwar noch nicht unter Kontrolle bringen, aber stellenweise zumindest ein wenig eindämmen.

Weitere Orte geräumt

Doch schon am Nachmittag hat es in der Nähe des kleinen Örtchens Avgaria erneut angefangen zu brennen. Am Abend dann der Aufruf der Behörden: Avgaria und zwei weitere Ortschaften müssen evakuiert werden.

Strom- und Wasserversorgung sind im gesamten Gebiet ausgefallen, die Feuerwehr muss das Wasser in Löschwagen anliefern. Freiwillige Helfer versuchten mit Zweigen, die nahenden Flammen auszuschlagen.

"Wir kämpfen mit aller Kraft", sagt der Regierungschef

Etwa zeitgleich wandte sich Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. "Die letzten Tage waren für unser Land seit Jahrzehnten mit die schwierigsten", sagte Mitsotakis: " Wir kämpfen diesen Kampf mit aller Kraft, aber wir stehen vor einer Naturkatastrophe beispiellosen Ausmaßes."

Er sicherte den Opfern der Brandkatastrophe rasche und unbürokratische Hilfen zu: Um die Schäden an Häusern und Natur zu beheben, will die Regierung einen Sonderhaushalt in Höhe von 500 Millionen Euro verabschieden.

Entschuldigung für "mögliche Schwächen" bei Brandbekämpfung

Außerdem kündigte Mitsotakis an, den griechischen Zivilschutz neu organisieren zu wollen. Künftig solle Prävention und nicht mehr Reaktion im Mittelpunkt stehen – und er entschuldigte sich für "mögliche Schwächen" der Regierung bei der Brandbekämpfung.

Vor allem auf der schwer betroffenen Insel Euböa wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Vorwürfe laut, dass die Regierung zu spät Hilfe geschickt habe. Mögliche Fehler würden untersucht und entsprechende Konsequenzen gezogen, so Mitsotakis.

Ihm zufolge kann das verheerende Ausmaß der Brandkatastrophe aber nicht allein den Behörden angelastet werden. "Wir haben vielleicht alles Menschenmögliche getan, aber in vielen Fällen war es wohl nicht genug, im ungleichen Kampf mit der Natur", erklärte der Ministerpräsident. Der Klimawandel sei keine Entschuldigung für Verlauf der Brände. Er sei aber sehr wohl der Grund für die schweren Brände.

Bitte um internationale Hilfe

In den vergangenen Tagen sind landesweit knapp 590 Brände ausgebrochen. 62 Orte mussten innerhalb der letzten 24 Stunden evakuiert werden. Weil die griechischen Einsatzkräfte seit über einer Woche im Dauereinsatz sind, hat die Regierung andere Länder um Hilfe gebeten. Mehr als 20 Staaten sandten Löschflugzeuge, Hubschrauber, Fahrzeuge und Personal. Auch Deutschland schickt Unterstützung: Die ersten Einsatzkräfte sollen im Laufe des Tages in Griechenland ankommen.

Hilfe aus Bayern: Von Hösbach nach Griechenland