Auf einem Ausflugsboot vor der kalifornischen Küste ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Vier Leichen wurden inzwischen gefunden und geborgen. 29 weitere werden noch vermisst. Das Boot war zu einem mehrtägigen Taucherausflug unterwegs, als sich das Unglück vor der Insel Santa Cruz ereignete.

Fünf Menschen konnten gerettet werden, bei ihnen handle es sich um Mitglieder der Schiffscrew, teilte die US-Küstenwache mit. Sie seien bei Brandausbruch über Bord gesprungen und von einem anderen Schiff in der Nähe gerettet worden. Die Suche nach möglichen Überlebenden gehe weiter, erklärte eine Sprecherin. Man werde das Ufer der Insel absuchen, so Captain Monica Rochester.

Passagiere wahrscheinlich von Flammen eingeschlossen

Doch die Hoffnung, dass sich viele Menschen aus dem brennenden Schiff retten konnten, ist gering. Bereits jetzt würden Vorbereitungen für die Bearbeitung vieler Todesfälle getroffen, sagte ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Santa Barbara der "Los Angeles Times".

Es werde befürchtet, dass viele Passagiere von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien. Sie hätten unter Deck geschlafen, sagte Aaron Bemis von der Küstenwache im CNN-Interview. Vermutlich seien die Passagiere von den Flammen eingeschlossen worden. Das Feuer sei sehr heftig gewesen und habe sich immer wieder neu entzündet, beschrieb Bemis das Szenario. Kurz nach drei Uhr morgens sei ein Notruf von dem Schiff bei der Küstenwache eingegangen.

Schlechtes Wetter erschwerte Rettung des Boots

Zahlreiche Löschboote waren an der Unglücksstelle zu Gange. Während der Brandbekämpfung sei das Schiff rund 20 Meter vor der Küste von Santa Cruz gesunken, teilte die Küstenwache mit. Der Bug rage noch aus dem Wasser. Das knapp 40 Meter lange Boot habe vor der Insel geankert, wo das Wasser nur etwa 20 Meter tief gewesen sei. Dichter Nebel in der Region habe den Einsatz der Rettungsteams erschwert, hieß es.

Das Boot mit dem Namen "Conception" war vom Küstenort Santa Barbara zu einem Taucherausflug gestartet, wie der Sender KTLA berichtete. Es waren zahlreiche Stopps entlang der Kanalinseln vor Santa Barbara geplant, die ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler sind. Das Boot hatte eigentlich am "Laborday"-Feiertag, am Montagabend, wieder in dem Hafen einlaufen sollen. Auf der Webseite des Tourunternehmens "California Diving" hieß es, man würde für die Betroffenen des Unglücks beten und an sie denken.