Tausende demonstrieren für Nawalny - viele Festnahmen

Bei landesweiten Demonstrationen für die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat die Polizei in Russland Hunderte Menschen festgenommen. Die Behörden hatten mit hohen Strafen für die Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen gedroht.

Festnahmen und gestörter Mobilfunk

Die Beobachtergruppe OVD-Info meldete bis Samstagmittag bereits 238 Festnahmen. Nach Angaben der Beobachtungs-Website "Downdetector.ru" waren Mobilfunk und Internetzugänge teilweise gestört.

Nawalny kämpft nach Vergiftung für Freiheit

Zu den Protesten aufgerufen hatten Nawalny und seine Anhänger, nachdem er am vergangenen Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden war. Ein Gericht verurteilte Nawalny am Montag zu 30 Tagen Haft. Der 44-jährige Jurist soll mit seinem Aufenthalt in der Bundesrepublik gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben.

Nawalny war im August vergangenen Jahres in Russland mit einem chemischen Kampfstoff der zu Sowjetzeiten entwickelten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden und war monatelang zur Behandlung in Deutschland. Er macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich. Der Kreml weist eine Beteiligung zurück.

Kundgebung in Moskau

Bei den Protesten für Nawanlys Freilassung beteiligten sich allein in der russischen Hauptstadt Moskau Tausende Menschen. Bereits vor dem offiziellen Start eines Protestzugs am Puschkinplatz kam es zu Festnahmen. Auch Nawalnys Frau Julia nahm an der Kundgebung teil und wurde festgenommen.