Festnahmen bei Anhörung von Kremlgegner Nawalny

Nawalny wird von der Justiz der Verstoß gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen, weshalb die russische Strafvollzugsbehörde (FSIN) die Umwandlung einer bereits bestehenden Bewährungs- in eine Haftstrafe beantragt hat.

"Ich war in Deutschland in Behandlung!"

Zu Beginn des verfahrens forderte die FSIN eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gegen Nawalny. Der 44-Jährige habe gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen und insgesamt sieben Mal die Meldepflicht bei den russischen Behörden verletzt. Zudem forderte der Strafvollzug eine Geldstrafe von 500.000 Rubel (5400 Euro), wie russische Agenturen aus dem Gerichtssaal meldeten. Nawalny wies die Vorwürfe vor Gericht mit dem Satz zurück: "Ich war in Deutschland in Behandlung!"

Der Vorwurf: Verstoß gegen Bewährungsauflagen

Nawalny war 2014 wegen des Vorwurfs der Unterschlagung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Diese Bewährung will die FSIN nun zurückziehen und eine Gefängnisstrafe verhängen, da es Nawalny unterließ, sich bei den Behörden zu melden, während er sich in Deutschland von dem Giftattentat auf ihn erholte. Da Nawalny einen Teil der Strafe bereits im Hausarrest abgesessen hat, drohen ihm nach Angaben seines Anwalts noch etwa zweieinhalb Jahre Haft.

Polizei geht gegen Nawalny-Anhänger vor

Oppositionelle sehen in dem Verfahren eine politische Inszenierung, die dazu diene, Nawalny politisch kalt zu stellen. Die Verhandlung am Moskauer Stadtgericht lief unter einem beispiellosen Polizeiaufgebot ab. Das Justizgebäude wurde von Hundertschaften der auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierten Sonderpolizei OMON bewacht und weiträumig abgesperrt.

Vor dem Gebäude versammelten sich dennoch Anhänger des bekanntesten Kritikers von Russlands Präsident Wladimir Putin. 112 Menschen seien in Gewahrsam genommen worden, teilte die Nichtregierungsorganisation OVD-Info mit. Reporter sahen, wie eine große Zahl an Sicherheitskräften gegen die Nawalny-Anhänger vorging.