Festnahme von Nawalny stößt auf internationale Kritik

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist unmittelbar nach seiner Rückkehr in sein Heimatland Russland verhaftet worden. EU-Ratspräsident Charles Michel, US-Außenminister Mike Pompeo und zahlreiche andere westliche Spitzenpolitiker forderten nach der Verhaftung am Sonntagabend die sofortige Freilassung des Oppositionellen. Es sei "inakzeptabel", dass Nawalny direkt nach seiner Rückkehr nach Russland in Gewahrsam genommen worden sei, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel am Sonntag bei Twitter. Er forderte die "sofortige Freilassung" des Oppositionspolitikers.

Nawalny-Team: Verbleib des Kremlkritikers unklar

Von dem nach seiner Rückkehr nach Moskau sofort inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny fehlt inzwischen nach Angaben seines Mitarbeiterstabs jede Spur. "Alexej ist schon seit 14 Stunden in Haft, ihm wurde nicht erlaubt zu telefonieren, obwohl alle Festgenommenen dieses Recht haben", teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nawalny wird in einer Polizeiwache in Chimki im Moskauer Gebiet vermutet. Aber es sei unklar, ob er wirklich dort sei, teilte der Chef von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung (FBK), Iwan Schdanow, mit. "Niemand hat ihn dort gesehen", schrieb er bei Twitter. Auch die Anwältin Nawalnys, Olga Michailowa, hat keinen Kontakt zu ihrem Mandanten.

Sprecher von Putin: "Wurde er in Deutschland verhaftet?"

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums rief die ausländischen Politiker indessen dazu auf, sich nicht in den Fall einzumischen. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte nach einem Bericht der Nachrichtenseite "Podjom" angesprochen auf Nawalny: "Wurde er in Deutschland verhaftet? Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand."

Maas fordert sofortige Freilassung Nawalnys

Berlin hatte Nawalny aus freien Stücken verlassen, vor seiner Rückreise schien er nicht unter Druck zu stehen. Über eine potenzielle Festnahme sagte Nawalny unmittelbar vor der Abreise: "Das ist unmöglich, ich bin ein unschuldiger Mann." Bundesaußenminister Heiko Maas hat die umgehende Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gefordert. Russland sei durch seine eigene Verfassung und durch internationale Verpflichtungen an das Prinzip der Rechtstaatlichkeit und an den Schutz der Bürgerrechte gebunden, erklärte Maas am Montag. "Diese Prinzipien müssen selbstverständlich auch gegenüber Alexej Nawalny zur Anwendung kommen. Er sollte unverzüglich freigelassen werden."

Kritik auch aus dem Bundestag

Kritik kam auch von den Grünen im Bundestag. Die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt schrieb auf Twitter: "Der Kreml zeigt wieder eindeutig, wie er mit Oppositionellen umgeht und KritikerInnen mit allen Mitteln einschüchtern will." Manuel Sarrazin, Sprecher für Osteuropapolitik, erklärte: "Der Kreml und Wladimir Putin wollen Alexej Nawalny in diesem Duma-Wahljahr um jeden Preis aus dem Verkehr ziehen."

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, hob die Vorbildfunktion des Kreml-Kritikers hervor. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Hardt, er finde es ausgesprochen mutig und auch "patriotisch". "Er könnte ja im Westen mit seiner Bekanntheit und seinen Kenntnissen ein materiell sorgenfreies Leben führen. [...] Aber er begibt sich zurück in die Höhle des Löwen, weil ihm sein Land und die Menschen in seinem Land am Herzen liegen. Das ist ein Vorbild für alle anderen, die für Freiheit und Rechtstaatlichkeit kämpfen", so Hardt.

Human Rights Watch: "Heldenhafte Tat"

"Das ist eine wirklich heldenhafte Tat von Alexej Nawalny, dass er nach Russland zurückkehrt, nachdem Regierungsagenten ihn schon einmal versucht haben zu töten", schrieb der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Kenneth Roth. "Aber er will verständlicherweise ein Teil der Pro-Demokratie-Bewegung in Russland sein, nicht ein Dissident im Exil." Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Festnahme des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny als unrechtmäßig angeprangert.

USA verurteilen Verhaftung

Jake Sullivan, nationaler Sicherheitsberater des künftigen Präsidenten Joe Biden, forderte die sofortige Freilassung Nawalnys. Außerdem müssten die Verantwortlichen für den Giftanschlag auf ihn zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb er auf Twitter. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, es sei der letzte in einer Reihe von Versuchen, Nawalny und andere Oppositionelle und unabhängige Stimmen, die den russischen Behörden kritisch gegenüber stehen, zum Schweigen zu bringen.

53 Festnahmen am Flughafen Wnukowo

Das Flugzeug mit Nawalny an Bord war nach dem Abflug aus Berlin zum Moskauer Flughafen Scheremetjewo umgeleitet worden, planmäßig war die Landung am Flughafen Wnukowo vorgesehen. Möglicherweise sollten damit Journalisten und Anhänger Nawalnys umgangen werden, die seine Rückkehr live miterleben wollten. Die Gruppe OVD-Info, die politische Festnahmen meldet, berichtete von 53 Festnahmen am Flughafen Wnukowo.

Rückkehr trotz Drohung der Gefängnisbehörde

Der Putin-Widersacher Nawalny war im August nach einem Giftanschlag ins Koma gefallen, in den vergangenen fast fünf Monaten erholte er sich in Deutschland. Für den Angriff auf ihn machte er den Kreml verantwortlich, der das aber vehement abstritt. Trotz der Giftattacke mit einem Nervenkampfstoff und trotz der Drohung der Gefängnisbehörde ihn sofort nach seiner Rückkehr festzunehmen, flog Nawalny am Sonntag nach Russland zurück. Prompt wurde er verhaftet. Hintergrund sind Vorwürfe der russischen Gefängnisbehörde, er habe seine Bewährungsauflagen nach einer Verurteilung aus dem Jahr 2014 nicht eingehalten.

Noch keine Gerichtstermin

Die Gefängnisbehörde teilte am Sonntag mit, Nawalny werde solange in Haft bleiben, bis ein Gericht darüber urteile. Ein Datum für einen solchen Gerichtstermin wurde nicht genannt. Die Behörde hatte zuvor gefordert, dass seine dreieinhalbjährige Bewährungsstrafe von 2014 wegen Veruntreuung und Geldwäsche in eine Haftstrafe umgewandelt wird.