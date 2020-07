Festnahme nach Feuer in Kathedrale von Nantes

Nach dem Großbrand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Agence France-Press. Der Mann sei für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen, weshalb die Ermittler "bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs" klären wollten, sagte der Staatsanwalt Pierre Sennès der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Aussagen dazu, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sei, seien jedoch "verfrüht", betonte er.

Nantes: Brandspezialisten suchen nach Ursache

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer in der gotischen Sankt-Peter-und-Paul-Kathedrale absichtlich gelegt wurde. Am Samstag hatte der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennès, eine Untersuchung zu den Gründen des Brandes angeordnet: "Wir haben festgestellt, dass das Feuer am Morgen an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen ist. Und diese Feststellung bringt uns natürlich dazu, eine Ermittlung wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufzunehmen." Spezialisten aus Paris sollen nun herausfinden, wie der Brand entstand und wie er sich ausgebreitet hat. "Es ist noch zu früh, ein abschließendes Urteil zu fällen. Die Brandspezialisten werden uns nun hoffentlich Aufklärung über die Ursachen der Katastrophe bringen", sagte der Staatsanwalt.

Große Orgel der Kathedrale von Nantes zerstört

Eine Stelle, an der Feuer ausbrach, sei bei der großen Orgel gewesen. Die Distanz zu den anderen Brandherden sei "fast die ganz Länge der Kathedrale". Bei ersten Untersuchungen der Ermittler seien aber keine Einbruchspuren an den Zugängen gefunden worden. Die Hauptorgel der Kathedrale von Nantes befand sich an der Westempore und stammte aus dem Jahr 1784. Erbaut hatte sie François-Henri Clicquot. Sie wurde mehrfach erweitert und umgebaut und verfügte zuletzt über 74 Register, die auf vier Manuale und Pedal verteilt waren.