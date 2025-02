Festnahme – Die Netzwerke der Islamisten vom Nordkaukasus

In Brandenburg wurde ein 18-jähriger Tschetschene festgenommen, der laut ARD-Informationen einen islamistisch motivierten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Der Antisemitismus innerhalb der tschetschenischen Community sei besonders ausgeprägt, so der tschetschenisch-stämmige Rechtswissenschaftler Adam Ashab im Interview mit BR24. Schon vor dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Überfalls der Hamas in Israel, hätten nordkaukasische Prediger Videos verbreitet: "Sie haben dazu aufgefordert, sich ihrem Kampf gegen die USA, Israel und dem globalen Zionismus anzuschließen."

Tschetschenien ist eine Teilrepublik, die – wie die weiteren Nordkaukasus-Teilrepubliken Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien und Nord-Ossetien – Teil der Russischen Föderation ist. Die Prediger aus dieser Region leben teils in Europa, teils in den Golfstaaten oder in Syrien. Ihre Botschaften verbreiten sie auf Tschetschenisch und Russisch – ein Bereich, in dem Experten wie Ashab den Durchblick haben.

Er berät die Behörden für die "Fachstelle Islam" in Brandenburg. Brandenburg ist ein Schwerpunkt der Community in Deutschland, in der mehrere zehntausend Nordkaukasier leben. Obwohl diese Zahl relativ klein ist, ist die islamistische Propaganda in dieser Gemeinschaft laut Ashab dennoch stark ausgeprägt. Deshalb dürfe die Gefahr durch nordkaukasische Islamisten nicht unterschätzt werden. Er erlebe immer wieder Jugendliche, die Sicherheitsbehörden als Gefährder einstufen.

Aktive Verbreitung von Extremismus durch nordkaukasische Prediger

Die Szene der Nordkaukasier ist deutschlandweit im Blickpunkt der Sicherheitsbehörden. Auch der bayerische Verfassungsschutz warnt in seiner Broschüre "Islamismus erkennen" vor der sogenannten "Nordkaukasischen Separatistenbewegung" (NKSB). Die NKSB ist eine islamistisch-terroristische Bewegung, die sich von der russischen Föderation abspalten und im Nordkaukasus einen unabhängigen islamischen Staat auf Grundlage der Scharia errichten möchte.

2007 kam es zur Spaltung in das Kaukasische Emirat und die Tschetschenische Republik Itschkeria, beide international nicht anerkannt. 2015 trat das Kaukasische Emirat der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) bei. Der 2016 verstorbene Omar al-Schischani (Omar, der Tschetschene) war bis zu seinem Tod einer der einflussreichsten Militärkommandeure der IS.

Auch in Bayern sympathisierten Dschihadisten mit führenden tschetschenischen Persönlichkeiten islamistischer Terrororganisationen, insbesondere aus Syrien. Sie reisten dorthin, um sich dem Kampf anzuschließen.

Grenzüberschreitende Netzwerke

Die Netzwerke der nordkaukasischen Community sind weitreichend und überschreiten nationale Grenzen – ein Umstand, der sich exemplarisch im Fall des inzwischen 21-jährigen Schamsudin M. und seines Vaters widerspiegelt. Schamsudin M. wurde 2023 in Deutschland zu einer Jugend-Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Laut Gericht stand er über Chat mit einem IS-Verantwortlichen in Afghanistan in Kontakt, um in Deutschland für die Terrororganisation aktiv zu werden. Zunächst war ein Sprengstoffanschlag geplant, bevor das Vorhaben auf ein Messerattentat auf Polizisten umschwenkte.

Der Vater von Schamsudin M. wurde 2016 in Belgien verurteilt – unter anderem wegen Unterstützung des Kaukasischen Emirats und des IS. Nach seiner Haftstrafe in Belgien wurde er 2017 nach Polen abgeschoben und soll sich spätestens 2019 mit einem gefälschten rumänischen Ausweis nach Deutschland begeben haben.

Nordkaukasier als erfahrender Kämpfer und Ausbilder

Diese grenzüberschreitenden Verbindungen finden ihren Ausdruck auch in der Gruppe "Malhama Tactical "(MT). Laut dem Bundesinnenministerium setzt sich MT vorwiegend aus Personen aus Zentralasien und dem Nordkaukasus zusammen, die in den Jahren 2013 und 2014 nach Syrien einreisten. Die Gruppe hat sich auf die Ausbildung von Kämpfern für dschihadistische Gruppierungen spezialisiert und pflegt enge Beziehungen zu al-Qaida-nahen Organisationen, wobei ein besonderer Fokus auf der Ausbildung von Elitekämpfern liegt. Das Bundesinnenministerium zieht in Betracht, dass auch "deutsche bzw. deutschsprachige" Islamisten eine Ausbildung bei der MT durchlaufen haben.

Nach einer längeren Abwesenheit ist die Gruppe nun wieder in sozialen Netzwerken aktiv und wirbt für ihre militärischen Dienste. Wie das BMI auf BR24-Anfrage mitteilt, sind es vor allem Abspaltungen und Untergruppen von MT, die weiterhin in Syrien aktiv seien. Diese Gruppen werben dem BMI zufolge "in sozialen Medien damit, eine militärische Ausbildung für Dschihad-Kämpfer anzubieten".