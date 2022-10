Bahn: Störung behoben aber noch Beeinträchtigungen möglich

Nach einer mehrstündigen technischen Störung bei der Deutschen Bahn in Norddeutschland ist nach dem Nahverkehr auch der Fernverkehr in Hamburg wieder angerollt. Um 10.49 Uhr verließ als erstes der ICE 509 nach München über Berlin und Erfurt den Hamburger Hauptbahnhof, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Er sei mit einer Verspätung von einer halben Stunde und stark überfüllt losgefahren. Zuvor waren gegen 10.00 Uhr die ersten Nahverkehrszüge wieder gestartet.

Seit dem frühen Morgen war der Bahnverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands wegen einer Störung des digitalen Zugfunksystems lahmgelegt gewesen. Betroffen war der Regional- und Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In der Folge waren die Verbindungen von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen eingestellt gewesen-

ICE auch eingestellt - Auswirkungen bis nach Süddeutschland

Der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und Nordrhein-Westfalen war laut DB demnach ebenfalls eingestellt. Reisende von Berlin nach Köln sowie nach Baden-Württemberg und in die Schweiz wurden aufgerufen, die Verbindungen über Erfurt und Frankfurt am Main zu nutzen. Die Bahn warnte allerdings auf diesen Strecken vor "sehr hohen Reisendenaufkommen".

Auch im internationalen Fernverkehr sind einige Züge ausgefallen: Die IC-Züge auf der Strecke zwischen Berlin und Amsterdam sind komplett gestrichen worden, die IC-Züge von und nach Kopenhagen und Aarhus endeten in Padborg.

Auch Regionalverkehr betroffen

Neben dem Fernverkehr war teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen. Wegen "einer technischen Störung an der Strecke" war im "Raum Norddeutschland" aktuell kein Zugverkehr im Nahverkehr der Deutschen Bahn möglich, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen in seinem Internetauftritt mit. Konkret waren alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen.

Auch die Privatbahn Metronom, die viele Linien in der Region betreibt, war nach eigenen Angaben betroffen. Lediglich die S-Bahn Hamburg und die Hochbahn verkehrten noch, erklärte das private Bahnunternehmen.

DB verweist auf ihre App für neue Informationen

Nähere Informationen zu der Störung gab es vorerst nicht. Die Bahn empfahl ihren Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: "Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten."