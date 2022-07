Feriensaison: Dürre, Hitze und Waldbrände in Italien

Der Pegelstand liegt unter dem Meeresspiegel und so kann Salzwasser bis zu 30 Kilometer in das Landesinnere eindringen und in Grundwasser und Äcker einsickern. So gefährden Salzwasser und die anhaltende Dürre die italienischen Ernten. Der Bauernverband rechnet damit, dass rund 40 Prozent der Früchte- und Gemüseproduktion der Dürre zum Opfer gefallen sind. Bei Getreide, Reis, Mais und Soja dürften die Ernteausfälle sogar über 50 Prozent betragen.

Auch der bei vielen Deutschen sehr beliebte Gardasee leidet unter der Trockenheit. Der Wasserstand sei derzeit etwa einen halben Meter niedriger als vor einem Jahr, sagte Pierlucio Ceresa vom Verband der Gemeinden am Gardasee. Auf das Baden im See habe das allerdings keine Auswirkungen. Ceresa mahnte jedoch, vor dem Springen in den See etwa von Felsen, die Tiefe zu prüfen.

Wasserrationierung in mehreren Städten

Die italienische Regierung hat am Montag den Ausnahmezustand für fünf Regionen ausgerufen: Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien, Lombardei, Piemont und Venetien. Damit können die Behörden unter Umgehung der üblichen Vorschriften Sofortmaßnahmen anordnen, um beispielsweise Trinkwasser zu rationieren.

Städte wie Verona schränken bereits den Trinkwasserverbrauch ein. Bis zum 31. August, darf Wasser nur noch zur Nahrungsaufnahme, Körperhygiene und zur Reinigung im Haushalt verwendet werden. Zwischen 6.00 und 21.00 Uhr dürfen weder Gärten oder Sportplätze bewässert, Autos gewaschen oder Schwimmbäder befüllt werden. Auch in Pisa und anderen Städten und Gemeinden gibt es ähnliche Verordnungen. In Mailand etwa wurde das Wasser in den großen Brunnen abgestellt. In der Gemeinde Castenaso bei Bologna in der Region Emilia-Romagna dürfen Gästen in Friseursalons nur noch maximal einmal die Haare gewaschen werden, um Wasser zu sparen.

Bereits über 10.000 Busch- und Waldbrände

Die langanhaltende Trockenheit im Land führt auch zu immer häufiger auftretenden Bränden. Vergangene Woche sorgte ein Großbrand im Westen Roms für eine gewaltige Rauchsäule, die der warme Wind über die ganze Stadt wehte. In einigen Vierteln der Ewigen Stadt fielen sogar Aschepartikel vom Himmel.