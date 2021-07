Seehofer: Mehr Quarantäne- und Einreisekontrollen zur Ferienzeit

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will in den Sommermonaten keine stationären Grenzkontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einführen. Die Kontrollen an Flughäfen durch die Bundespolizei und die Überwachung von Quarantäne-Verpflichtungen durch die Gesundheitsämter sollen seinen Angaben zufolge jedoch verstärkt werden. Das sagte Seehofer auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Das gilt für Flugreisende

Jeder, der per Flugzeug aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, braucht aktuell schon vor dem Abflug einen gültigen negativen Corona-Test oder einen Nachweis über doppelte Impfung oder Genesung. Wer quarantänepflichtig ist, kann diese Zeit durch Vorlage eines negativen Tests von 14 auf fünf Tage verkürzen. Nur Heimkehrer aus Virusvariantengebieten wie Portugal und Großbritannien müssen in jedem Fall für zwei Wochen in Quarantäne. Jens Spahns Credo: "Wir haben es selbst in der Hand, ob auf einen schönen Urlaub eine schöne Zeit daheim folgt".

Für Spahn steht fest: der Sommerurlaub soll 2021 weniger kompliziert und virologisch besser kalkulierbar sein als im Vorjahr. Der entscheidende Unterschied: "Zwei von drei Bundesbürgern sind inzwischen mindestens einmal geimpft." Dazu, so Spahn, gebe es jetzt ein umfangreiches Testangebot und neue Kontrollmöglichkeiten wie die digitale Einreiseanmeldung - und "von Anfang an klare Regeln".

Portugal und GB womöglich bald nicht mehr Virusvariantengebiet

Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland werden Portugal und das Vereinigte Königreich aber womöglich bald nicht mehr als Virusvariantengebiete eingestuft - mit Auswirkungen für Heimkehrer. Wenn die Delta-Variante in Deutschland vorherrschend werde und mit dem Wissen, dass die zweifache Impfung auch bei dieser Virusvariante schütze, "werden wir uns in den nächsten Tagen die Situation anschauen", sagte Bundesgesundheitsminister Spahn. "Wenn sich das beides so bestätigt, wird man Portugal und das Vereinigte Königreich dann auch wie Hochinzidenzgebiete behandeln können."

Seehofer: Stichprobenartige Kontrollen an den Außengrenzen

Etwas weniger streng ist die Überwachung an den Landesgrenzen. Bundesinnenminister Seehofer lehnte als zweiter Redner der Bundespressekonferenz stationäre Kontrollen bei der Einreise per Auto oder Bahn ab. Er werde sich dazu von einzelnen Ministerpräsidenten nicht drängen lassen, sagte Seehofer. Lange Staus an den Grenzübergängen gelte es zu vermeiden. Wer mit dem Auto einreisen wolle, sollte sich laut Seehofer aber auf Stichproben-Kontrollen im Grenzraum einstellen.

Grund für die vergleichsweise lockere Handhabung zu Lande: Deutschland sei derzeit nicht von Risiko- oder Virusvariantengebieten - wie noch bis Ende März Tschechien, die Slowakei und Tirol - umgeben.

"UEFA handelt verantwortungslos"

Als Sportminister auf die laufende Fußball-Europameisterschaft angesprochen, erklärte Seehofer, aus den Spielen in München seien seiner Information nach "keine Probleme entstanden".

Anders sei die Situation auf der britischen Insel. "Wenn sie die Bilder anschauen, wie die Menschen dicht beieinander stehen, Erfolge feiern mit großen Umarmungen, ist vorgezeichnet, dass dies das Infektionsgeschehen befördert." Bei der Bestimmung hoher Zuschauerzahlen handle die UEFA verantwortungslos. "Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es hier um Kommerz geht."

Bei der 0:2-Niederlage der deutschen Nationalelf im EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag waren 41.973 Zuschauer im Londoner Wembley-Stadion. Für die Halbfinals und das Endspiel sollen sogar 60.000 Zuschauer zugelassen werden - und das, obwohl Großbritannien bereits jetzt die mit weitem Abstand höchsten Inzidenzzahlen Europas aufweist.