Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit

Junge Generation kennt Mauer nur noch aus Geschichtsbüchern

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben im Berliner Dom an einem ökumenischen Gottesdienst zum 28. Jahrestag der Wiedervereinigung teilgenommen. Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge erinnerte beim Gottesdienst daran, dass die Mauer inzwischen länger weg sei, als sie gestanden habe. Eine ganze Generation kenne die Mauer nur noch aus den Geschichtsbüchern, Ost- und Westdeutschland seien zusammengewachsen.

"Fliehkräfte“ treiben Gesellschaft auseinander

Der Bischof sagte, trotz der heutigen Selbstverständlichkeit der staatlichen Einheit entstünden jedoch wieder "Fliehkräfte, die unsere Gesellschaft auseinandertreiben“ wollten. Einheit bedeute daher nicht nur die Einheit von Ost und West, sondern auch die soziale Einheit des Landes.

"Nur wenn wir alle mitnehmen, sichern wir den sozialen Frieden in unserem Land.“Berlins evangelischer Bischof Berlin Markus Dröge

Plädoyer für mehr Dialog

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach sich für einen stärkeren gesellschaftlichen Dialog in Deutschland aus. Nach dem ökumenischen Gottesdienst erklärte er bei einer Begegnung mit Bürgern.

"Wir müssen nach vorne schauen und die Gesellschaft zusammenhalten.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie erinnere sich immer wieder voller Emotionen an den Tag der Deutschen Einheit vor 28 Jahren. Aus ihrer Sicht ist die Einheit nicht vollendet, sondern sie fordert die Menschen bis heute immer wieder heraus. Es sei wichtig, einander zuzuhören, aufeinander zu zugehen, nicht nachzulassen, betonte die Kanzlerin. Das gelte nicht nur für Politiker, sondern für alle Bürger.

Feierlichkeiten mit dem Motto "Nur mit Euch“

Eine kalte Brise zieht durch die Hauptstadt am Tag der Deutschen Einheit. Berlin hofft dennoch auf viele Besucher beim Einheitsfest rund ums Brandenburger Tor. Mit dem Motto „Nur mit Euch“ will Berlin Vielfalt, Demokratie, Gemeinschaft und Engagement in den Mittelpunkt rücken. Rund um den Platz der Republik und die Straße des 17. Juni findet ein großes Fest statt. Die Besucher können sich auf eine Reise durch die Bundesländer begeben, die mit Ständen vertreten sind. Außerdem gibt es eine „Geschichtsmeile“, eine Open-Air-Ausstellung mit Fotos aus der Zeit nach dem Mauerfall und Konzerte.

Band der Einheit mit 11.040 Ortsschildern

Und die Besucher können sich auf die Suche machen nach ihrem Heimatort. Denn das verbindende Element auf dem Festgelände ist das sogenannte Band der Einheit: 11.040 Ortsschilder aller deutschen Städte und Gemeinden schlängeln sich in alphabetischer Reihenfolge auf einer Länge von 2,5 Kilometern auf dem Boden.

Großes Finale

Höhepunkt ist das große Einheitskonzert am Abend vor dem Brandenburger Tor mit Sängern wie Nena, Samy Deluxe und Patrice. Das Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2018 ist zugleich Abschluss der Bundesratspräsidentschaft Berlins, die nunmehr an Schleswig-Holstein übergeben wird. Mit der Übernahme der Bundesratspräsidentschaft fällt es Schleswig-Holstein zu, im kommenden Jahr das Fest zum Tag der Deutschen Einheit auszurichten.