Fehlende Kontrolle in der häuslichen Pflege

Ein Hilfspfleger soll in Ottobrunn einen 87-jährigen Rentner getötet haben. Der 36-jährige Pole wurde von ausländischen Agenturen an Pflegebedürftige in ganz Deutschland vermittelt. Eine Ausbildung zum Pfleger hatte er nicht, war nur angelernt. In den letzten Jahren war er an 70 verschiedenen Orten tätig, an zwölf soll er Pflegebedürftigen Insulin verabreicht haben. Sechs Menschen starben.

Möglichkeiten der häuslichen Pflege

Wird ein Mensch pflegebedürftig, hat er Anspruch auf Hilfe. Er kann sich entscheiden, ob er einen ambulanten Pflegedienst beauftragen möchte, der regelmäßig vorbeikommt. Dieser Pflegedienst wird direkt von der Pflegekasse bezahlt. Oder die Patienten und Angehörigen organisieren selbst die Pflege. Dann gibt es Pflegegeld. Wenn die Angehörigen die Pflege nicht persönlich übernehmen, kann der Pflegebedürftige zum Beispiel über eine Vermittlungsagentur eine Betreuungskraft beauftragen, die bei ihm zu Hause wohnt.

Betreuungskräfte über ausländische Agenturen

In Deutschland sind schätzungsweise 300.000 Menschen auf 24-Stunden-Pflege im eigenen Zuhause angewiesen. Viele von ihnen leben alleine mit einer Betreuungskraft, die oftmals über ausländische Agenturen nach Deutschland vermittelt werden. Eine ausreichende Qualifikation und Sprachkenntnisse liegen bei vielen nicht vor.

Kaum Kontrolle der privaten Pflege

Nur für die ambulante Pflege, die direkt von der Pflegekasse bezahlt wird, sind Kontrollen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) vorgesehen. Der MDK kontrolliert die Pflegedienste einmal im Jahr mit Vorankündigung. Ob eine privat vermittelte Betreuungskraft richtig arbeitet, kann der MDK nicht kontrollieren. Pflegeexperte Claus Fussek kritisiert, dass das Pflegesystem ein System des Wegschauens geworden ist.

"Das Versorgungsystem ist längst zum rechtsfreien Raum geworden. Wir wissen, dass viele Menschen aus Osteuropa kommen und unser Pflegesystem aufrechthalten. Aber ich bin immer wieder fassungslos, dass hier niemand aufpasst." Pflegeexperte Claus Fussek

Keine gesetzlichen Vorgaben

Gesetzliche Vorgaben für private Betreuungskräfte gibt es nicht. Das Bayerische Gesundheitsministerium verweist auf Anfrage des BR-Politmagazins Kontrovers darauf, dass Pflegebedürftige und Angehörige schließlich selbst entscheiden, wie sie die Pflege organisieren und, "ob die Versorgung außerhalb dieses qualitätsgesicherten Systems eigenverantwortlich sichergestellt wird."

Seriöse Vermittlungsagenturen kontrollieren selbst

Vermittlungsagenturen können also selbst entscheiden, ob und wie sie ihre Mitarbeiter kontrollieren. Dazu verpflichtet sind sie nicht. Manche Anbieter geben an, regelmäßig und unangekündigt bei Hausbesuchen zu kontrollieren. Gerade diese Anbieter hätten nichts gegen mehr Kontrolle und strengere Vorgaben.