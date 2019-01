FDP will EU reformieren - Beer zur Spitzenkandidatin gewählt

Die bayerische FDP kommt beim Europaparteitag in Berlin schlecht weg. Mit neun Abgeordneten wollen die Liberalen ins Europäische Parlament einziehen. Erst auf Listenplatz elf steht ein bayerischer Kandidat: Phil Hackemann. Damit stehen die Chancen schlecht, dass überhaupt ein Abgeordneter des bayerischen Landesverbandes der FDP ins Parlament einzieht.

Hirsch stellte sich gegen Beer

Nadja Hirsch will auf Platz zwei der Liste. Die FDP-Europaabgeordnete aus München wird jedoch kritisch beäugt. Denn sie hat in einer Zeitung Generalsekretärin Nicola Beer kritisiert. Beer habe sich angeblich zu Gunsten des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán engagiert, behauptete Hirsch. Auch deshalb muss sie sich beim Europaparteitag einer Kampfkandidatur stellen, denn viele in der Partei nehmen ihr die öffentliche Aussage übel. Sie selbst gibt die Hoffnung aber nicht auf. "Ich habe sechs Jahre lang im Europäischen Parlament gearbeitet, mich eingesetzt für Bürgerrechte, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit." Der ein oder andere Delegierte werde das schätzen.

Beer wird Spitzenkandidatin

Doch der erste Versuch scheitert. Die Kontrahentin Svenja Hahn aus Hamburg holt sich den zweiten Platz. Die Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen holt über 70 Prozent. Die beiden Kandidatinnen umarmen sich. Die eine gratuliert, die andere versucht zu trösten. Hirsch will es gleich noch einmal auf Platz sechs versuchen. Platz eins ist bereits für Nicola Beer reserviert, weil sie keinen Gegenkandidaten hat. In ihrer Bewerbungsrede geht es um das pro-europäische Programm der FDP. Konkret fordert Beer etwa eine europäische Armee unter Kontrolle des Europaparlaments. Allerdings müsse es dafür Reformen geben.

Beer wolle "das Europaparlament stärken, mit einem echten Initiativrecht, die Kommission verkleinern, den Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg endlich beenden." Dann kommt das, was hier viele hier von ihr erwarten: Beer grenzt sich deutlich von Orban ab. Die Delegierten überzeugt das und sie wählen sie zur Spitzenkandidatin für die Europawahl.

Lindner warnt vor einer Protestwahl

Mit Blick auf die Europawahl spricht Parteichef Christian Lindner von einer Schicksalsentscheidung. "Es geht um unseren Way of Life, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um die Art und Weise, wie wir in unseren Gesellschaften leben. Und deshalb ist so wichtig, diese Europawahl zu einer national abgeleiteten Protestwahl zu machen. Es ist eine Gestaltungswahl für das europäische Werteprojekt."

Bayerische Kandidatin verliert zwei Kampfabstimmungen

Keinen Grund zum Feiern hat die bayerische FDP-Politikerin Nadja Hirsch. Sie scheitert beim zweiten Versuch, wenigstens Platz sechs zu ergattern, ebenso deutlich wie zuvor. Es war ihr letzter Versuch und jetzt steht sie nicht einmal mehr auf der Liste. Europaabgeordnete ist sie nun nur noch bis zur Wahl im Mai. Mit drei Abgeordneten ist die FDP derzeit in Straßburg und Brüssel vertreten. Nach der Wahl wollen die Liberalen dreimal so stark vertreten sein. Mit Nadja Hirschs Niederlagen ist es unwahrscheinlich geworden, dass die bayerische FDP überhaupt einen Kandidaten nach Brüssel schicken kann.